רגע נוסטלגי במיוחד נרשם היום (ראשון) באיטליה, כשאחד הכוכבים הגדולים ביותר של הכדורגל העולמי בשנות ה-2000 חזר לשחק בגיל 46. רונאלדיניו, כוכב העבר של ברצלונה, מילאן ופריז סן ז'רמן, ערך את הופעת הבכורה המחודשת שלו במדי ראבנה מהליגה השלישית באיטליה, כשפתח בהרכב בניצחון 0:2 הביתי על פורלי.

הברזילאי, שפרש מכדורגל ב-2018, שיחק 45 דקות והוחלף בהפסקת המחצית, כשהקהל באצטדיון בנלי העניק לו תשואות ממושכות. למרות שלא בישל באופן ישיר, רונאלדיניו היה מעורב במהלך שהוביל לשער הראשון של ראבנה, אותו כבש חברו לקבוצה ג'וליו דונאטי. עבור הקשר האיטלקי מדובר היה במפגש פיקנטי במיוחד, לאחר שבעבר שיחק מול רונאלדיניו, כשזה לבש את מדי מילאן.

גלריה קאמבק מרגש. רונאלדיניו ( צילום: REUTERS/Matteo Minnella )

45 דקות שבהן הזכיר נשכחות ( צילום: Stefano RELLANDINI / AFP )

צפו בשער שבו היה מעורב רונאלדיניו:

Ravenna lead! 🤩 Ronaldinho was involved in the build-up and what a strike it was from Giulio Donati! https://t.co/BNSWjnEp31 — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026

"זה עבר מהר מדי, ככה הכדורגל תמיד היה בשבילי", אמר רונאלדיניו ל-Sky Sport Italia לאחר שירד מהמגרש. כשנשאל אם מדובר בהופעתו האחרונה, השיב בחיוך: "אני לא יודע. אם הנשיא ימשיך להתקשר אליי, אחזור. אמרתי לו שאם הוא יצטרך אותי, אני אהיה כאן".

הברזילאי, שערך את משחקו המקצועני האחרון במדי פלומיננזה בספטמבר 2015, סיפר גם על ההתרגשות שבחזרה לחדר ההלבשה ולשגרת המשחק: "היה נפלא להיות כאן, לשחק, לעבור את כל ההכנות בחדר ההלבשה. הכדורגל תמיד היה הדבר הנפלא ביותר בחיים שלי".

רונאלדיניו, שהיה ידוע לאורך הקריירה בחיוך התמידי שלו ובשמחת החיים שהביא למגרש, התייחס גם לדור הצעיר ששיחק לצדו. "היה כיף להיות עם כל כך הרבה שחקנים צעירים, שחלקם גדלו כשהם צופים בי. זו הייתה חוויה נהדרת", אמר, והוסיף כי ישמח לחזור אם יקבל פנייה נוספת מהמועדון.

לא הפסיק לחייך ( צילום: Stefano RELLANDINI / AFP )

רונאלדיניו מרים קרן ( צילום: REUTERS/Matteo Minnella )

בהמשך התייחס גם למצב הכדורגל במולדתו ובאיטליה, והביע תקווה לראות את שתי הנבחרות חוזרות לצמרת העולמית: "יש הרבה שחקנים שיש להם את אותה שמחה שהייתה לי. לפעמים בכדורגל דברים לא הולכים כמו שצריך, אנחנו יודעים את זה בברזיל וגם אתם באיטליה. אני מקווה שאיטליה וברזיל יחזרו לזכות בגביעי העולם ולשחק כדורגל גדול".

נותר לראות אם ההופעה מול פורלי תהיה חד-פעמית או שרונאלדיניו, שהצטרף לראבנה במהלך הקיץ, עוד יחזור ללבוש את מדי הקבוצה. הוא הגיע לאיטליה רק אתמול, הספיק לערוך אימון אחד בלבד ואף התאכסן במלון נפרד משאר השחקנים.