לילה חלומי לכדורגלנים הישראלים ב-MLS. לא פחות משישה שערים כבשו הלילה (בין רביעי לחמישי) הנציגים שלנו בליגה האמריקאית, כשבמוקד עמדו ליאל עבדה, שחגג שלושער אדיר בניצחון שארלוט 0:4 על מונטריאול, ודור תורג'מן, שהמשיך בכושר ההבקעה הנהדר שלו עם צמד ב-2:3 של ניו אינגלנד על ניו יורק רד בולס. גם עידן טוקלומטי הצטרף לחגיגה עם שער ובישול.

שארלוט - מונטריאול 0:4

ליאל עבדה סיפק את אחת ההופעות הגדולות בקריירה שלו, וכל זה בפחות מחצי שעה על המגרש. שחקן הכנף הישראלי עלה מהספסל בדקה ה-65, כשקבוצתו כבר הובילה משער של עידן טוקלומטי, וכעבור שתי דקות בלבד הכפיל את היתרון בבעיטה מדויקת מקצה הרחבה. בדקה ה-77 השלים צמד, ובדקה ה-83 מצא שוב את הרשת וחתם שלושער אדיר בתוך 16 דקות, שהעניק לשארלוט ניצחון מוחץ.

עבור עבדה מדובר בשלושער השני בקריירה, אחרי שעשה זאת במדי סלטיק הסקוטית ב-2022, והראשון שלו מאז שהגיע לארצות הברית. הישראלי העלה את מאזנו לשמונה שערי ליגה העונה, כשהיכולת המרשימה שלו הגיעה בתזמון מצוין עבור שארלוט, שהבטיחה בזכות הניצחון את מקומה בפלייאוף ה-MLS.

גלריה עבדה וטוקלומטי חוגגים ( צילום: AP Photo/Nell Redmond )

עוד לפני ההצגה של עבדה, היה זה עידן טוקלומטי שפתח את החגיגה הישראלית. החלוץ נגח לרשת כבר בדקה השביעית, אחרי הגבהה של אלן סן-מקסימן, ובהמשך הוסיף גם בישול. שארלוט, שהגיעה להתמודדות אחרי שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, חזרה למסלול דווקא ברגע מכריע של העונה, עם ארבעה שערים שכולם נכבשו על ידי שחקנים ישראלים.

ניו אינגלנד - ניו יורק רד בולס 2:3

גם דור תורג'מן ממשיך להוכיח שהוא אחד החלוצים הלוהטים בליגה האמריקאית. הישראלי כבש צמד והוביל את ניו אינגלנד לניצחון רביעי ברציפות, שהעלה אותה למקום השני בטבלת המזרח. כבר בדקה התשיעית תורג'מן קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ושלח בעיטה אדירה לרשת, ובדקה ה-46 השלים צמד עם נגיעה מקרוב מול שער חשוף.

למרות היתרון הכפול, ניו אינגלנד הסתבכה בהמשך. קייד קאוול צימק עבור ניו יורק רד בולס, וג'וליאן הול השווה בדקה ה-64, אלא שדניאל גזדאג כבש בדקה ה-83 והעניק למארחת ניצחון דרמטי. תורג'מן, שכבש חמישה שערים בארבעת משחקיו האחרונים, העלה את מאזנו ל-12 שערי ליגה העונה וממשיך להיות אחד השחקנים המשמעותיים בחלק הקדמי של קבוצתו. גם המגן הישראלי עיליי פיינגולד פתח בהרכב ניו אינגלנד והשלים 90 דקות.

דור תורג'מן ( צילום: Jeff Dean/Getty Images )

אינטר מיאמי - סינסינטי 2:2

מי שלא הצליחה לנצל את המחזור כדי לשמור על המקום השני במזרח היא אינטר מיאמי של לאו מסי, שסיימה ב-2:2 ביתי מול סינסינטי ואיבדה שתי נקודות יקרות. לואיס סוארס העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-61, אך סינסינטי הפכה את התוצאה עם שערים בדקות ה-80 וה-86. ריקלמה פיליפי הציל את מיאמי מהפסד עם שער שוויון בדקה ה-90, בעוד מסי סיים את המשחק ללא שער או בישול. בעקבות התיקו ירדה מיאמי למקום השלישי במזרח, עם 56 נקודות, שתיים פחות מניו אינגלנד. ביום ראשון השתיים ייפגשו לקרב ישיר על המקום השני, כשמסי וחבריו יתארחו אצל תורג'מן ופיינגולד.

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