קיליאן אמבאפה לא יעמוד לרשות נבחרת צרפת במשחק מול איטליה בליגת האומות, לאחר שנפצע במהלך משחקה הראשון של הנבחרת בקמפיין מול טורקיה. אלא שבספרד מתעוררות כעת שאלות סביב ההתנהלות של כוכב ריאל מדריד, לאחר שדווח כי במקום לקבל טיפול במתחם האימונים של הבלאנקוס, הוא נצפה בפריז לצד בת זוגו.

אמבאפה כבש את שער הניצחון של צרפת מול טורקיה ביום שישי האחרון, אך נאלץ לעזוב את כר הדשא כשהוא צולע. לאחר שובו למדריד עבר בדיקות, וריאל הודיעה כי הוא סובל מ"קרע בקפסולה האחורית של הברך השמאלית". במועדון לא הודיעו על פרק זמן להיעדרותו, כפי שנהוג בהודעות רפואיות מסוג זה.

קיליאן אמבאפה ( צילום: Thomas COEX / AFP )

בתקשורת הספרדית הועלו הערכות שונות בנוגע לזמן ההיעדרות של החלוץ – החל מעשרה ימים ועד כשבועיים. לפי "AS", אמבאפה דווקא נמנע מפציעה חמורה יותר שהייתה עלולה לדרוש ניתוח, ובשלב זה מצבו טוב יותר מהתרחיש הראשוני שעליו חששו בריאל מדריד.

אלא שביום חמישי הגיעה תפנית מסקרנת. התוכנית הספרדית "אל צ'ירינגיטו" דיווחה כי אמבאפה לא הגיע למתחם האימונים של ריאל מדריד בוולדבבאס במהלך היומיים האחרונים, אף שהוא פצוע ואמור לעבור טיפולים. אחד המשתתפים בתוכנית התקשה להבין את ההתנהלות: "זה מבלבל. הוא מגיע פצוע מצרפת, אבל לא מקבל טיפול בעיר שבה הוא משחק".

בתמונות וסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נצפה אמבאפה בפריז כשהוא מבלה לצד בת זוגו, השחקנית אסתר אקספוסיטו. העובדה שהחלוץ הפצוע נמצא בבירת צרפת במקום במדריד עוררה תגובות רבות בספרד.

Kylian Mbappé et Ester Exposito ont passé leur soirée dans la boîte de nuit parisienne le "Boum Boum". 👩🏼‍❤️‍👨🏽🎉🍾 pic.twitter.com/9zmiRh9IVN — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 1, 2026

עם זאת, בשלב זה לא ברור אם אמבאפה קיבל אישור מריאל מדריד ומהצוות הרפואי שלה לשהות בפריז. כך או כך, אוהדי הקבוצה לא אהבו זאת, מה שבא לידי ביטוי בצורה בולטת ברשתות החברתיות. חלקם הזכירו שזו אינה הפעם הראשונה שבה הוא מעורר תהיות סביב התנהלותו בזמן פציעה, אחרי שבעונה שעברה הוא תועד בחופשה בסרדיניה אף שהיה פצוע, וגם אז הדבר עורר תמיהה.