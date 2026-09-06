המהפך הדרמטי של אינטר, שחזרה מפיגור 2:0 לניצחון 2:3 על נאפולי בסן סירו, גרף מחמאות רבות בתקשורת האיטלקית. מעבר לחשיבות של שלוש הנקודות, באיטליה התלהבו בעיקר מהקצב, הדרמה והאיכות שהציגו שתי הקבוצות באחד המשחקים הגדולים של פתיחת העונה.

גם מאמן אינטר, כריסטיאן קיבו, התקשה להסתיר את התלהבותו מההצגה. "זה היה משחק נהדר לצפייה, מבדר, ופרסומת פנטסטית לכדורגל האיטלקי", אמר המאמן הרומני לאחר שריקת הסיום. "ב-2:2 שתי הקבוצות הלכו ראש בראש. ראיתי מצבים בשני הצדדים, ובסופו של דבר אנחנו אלה שחוגגים כי הצלחנו לעשות את ה-2:3".

גלריה טירוף. מרקוס תוראם חוגג עם לאוטרו מרטינס ( צילום: Isabella BONOTTO / AFP )

משחק העונה: אינטר הופכת ל-2:3 על נאפולי! ( ONE )

קיבו אף החמיא ליריבה והדגיש: "צריך להחמיא לנאפולי, כי היא קבוצה חזקה, מאומנת היטב ומלאה בשחקנים שמסוגלים להכריע משחקים". המאמן גם שיבח את קצב המשחק ואת עבודת השופטים, שלדבריו אפשרו למשחק לזרום והפכו אותו למהנה יותר לצפייה.

הכותרות בעיתונאים לא חסכו בכותרות מתלהבות. בגאזטה ספורטיבה נתנו את הכותרת "אינטר האינסופית", בעוד בקוריירה דלו ספורט הכותרת הייתה "המראה". בגאזטה דלו ספורט התמקדו דווקא בגיבור הגדול של הערב, לאוטרו מרטינס, שתואר כמי ש"החזיר לעצמו את סן סירו". החלוץ הארגנטינאי כבש צמד, היה במרכז הקאמבק של הנראזורי והוביל את החגיגות בסיום, כולל תמונה שהפכה במהרה לאחת התמונות המזוהות עם המשחק - כשהוא נתלה על המעקה ביציע וחוגג בטירוף עם אוהדי אינטר.

"הוא הגיע לשיאו במשחק הזה", נכתב בגאזטה, שם הדגישו את הרעב של הקפטן ואת האופן שבו הצליח להתגבר על הכושר הגופני שעדיין אינו מושלם לאחר המונדיאל. השערים שלו, יחד עם הנגיחה של מרקוס תוראם, השלימו גם את החיבור המחודש של צמד ה-"תו-לא" - הכינוי לצמד ההתקפה של אינטר.

תוראם עצמו לא חסך במחמאות מחברו: "הוא הקפטן שלנו, המנהיג שלנו. הוא שיחק כל כך הרבה במונדיאל, ועכשיו הוא העמיד את עצמו לרשות הקבוצה. הוא העניק לנו את הניצחון, ולעשות את זה בצורה הזאת זה פשוט נפלא".

השער של 'לה גאזטה ספורטיבה', הבוקר

גם תגובות הגולשים באיטליה המחישו את גודל הדרמה. בגאזטה הציגו תגובות ברשתות החברתיות, כשאחת מהן סיכמה את התחושות היטב: "אנחנו נמות מהתקף לב".

מבחינת אינטר, מעבר לניצחון, מדובר גם בהצהרה. קיבו טען כי בשלושת משחקי הליגה האחרונים כבר ניתן היה לראות "רמה גבוהה מאוד של הסרייה א'", ואף שלחה עקיצה כלפי הביקורת שספגה קבוצתו בעונה שעברה על יכולתה במשחקים הגדולים. כעת, כשהמורל בשמיים ולאוטרו חזר לכבוש, באיטליה כבר מסתכלים קדימה למבחן הגדול הבא - המשחק מול ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו במחזור הפתיחה של ליגת האלופות (שלישי, 22:00).