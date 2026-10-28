מורגן רוג'רס דקה 40 מהנקודה הלבנה אחרי הכשלה של ראיין חרפנברך, אבל שתי דקות לאחר מכן ליברפול קיבלה פנדל משלה אחרי שווסלי פופנה נגע בכדור בידו ברחבה. קודי גאקפו (43) איזן מהנקודה הלבנה. בבעיטות ההכרעה היו אלה ולנטין בארקו, עמנואל אמגווה, פופנה (צ'לסי), וקוסטאס צימיקאס וחראפנברך(ליברפול) שסיפקו החמצות גדולות לפני ניצחון נוסף של האדומים מול הכחולים במאבקים מהנקודה הלבנה.

מורגן רוג'רס דקה 40 מהנקודה הלבנה אחרי הכשלה של ראיין חרפנברך, אבל שתי דקות לאחר מכן ליברפול קיבלה פנדל משלה אחרי שווסלי פופנה נגע בכדור בידו ברחבה. קודי גאקפו (43) איזן מהנקודה הלבנה. בבעיטות ההכרעה היו אלה ולנטין בארקו, עמנואל אמגווה, פופנה (צ'לסי), וקוסטאס צימיקאס וחראפנברך(ליברפול) שסיפקו החמצות גדולות לפני ניצחון נוסף של האדומים מול הכחולים במאבקים מהנקודה הלבנה.

מורגן רוג'רס דקה 40 מהנקודה הלבנה אחרי הכשלה של ראיין חרפנברך, אבל שתי דקות לאחר מכן ליברפול קיבלה פנדל משלה אחרי שווסלי פופנה נגע בכדור בידו ברחבה. קודי גאקפו (43) איזן מהנקודה הלבנה. בבעיטות ההכרעה היו אלה ולנטין בארקו, עמנואל אמגווה, פופנה (צ'לסי), וקוסטאס צימיקאס וחראפנברך(ליברפול) שסיפקו החמצות גדולות לפני ניצחון נוסף של האדומים מול הכחולים במאבקים מהנקודה הלבנה.