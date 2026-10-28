אחרי ההדחה הדרמטית של ארסנל אתמול (רביעי), הלילה הייתה זאת צ'לסי שנפרדה מהתואר אחרי הפסד 6:5 לליברפול באנפילד בבעיטות הכרעה (1:1 בסיום הזמן החוקי).
מורגן רוג'רס דקה 40 מהנקודה הלבנה אחרי הכשלה של ראיין חרפנברך, אבל שתי דקות לאחר מכן ליברפול קיבלה פנדל משלה אחרי שווסלי פופנה נגע בכדור בידו ברחבה. קודי גאקפו (43) איזן מהנקודה הלבנה. בבעיטות ההכרעה היו אלה ולנטין בארקו, עמנואל אמגווה, פופנה (צ'לסי), וקוסטאס צימיקאס וחראפנברך(ליברפול) שסיפקו החמצות גדולות לפני ניצחון נוסף של האדומים מול הכחולים במאבקים מהנקודה הלבנה.
גם מנצ'סטר סיטי נזקקה לבעיטות הכרעה כדי להעפיל לרבע הגמר אחרי 3:4 נגד ברייטון באיתיחאד (2:2 בסיום בזמן החוקי). השחפים עלו ראשונים ליתרון משער של מאליק ילקויה (30) אבל לאחר עשר דקות מתאו קובאצ'יץ (40) השווה מבישול של פיל פודן. ז'ורז'יניו ריטר החזיר את היתרון לברייטון, אבל הוא החזיק עד הדקה ה-72, אז ויטור רייס איזן בזכות בישול של ריאן שרקי. בבעיטות ההכרעה רונימו רולי היה הגיבור של הסיטיזנס, כשסיפק שתי עצירות ושלח את סגנית האלופה לשלב הבא.
ענאן חלאילי ישב על הספסל בניצחון 0:1 קריסטל פאלאס על פולהאם. הקוטג'רס אמנם שלטו במשחק אבל דווקא הנשרים כבשו ראשונים בתום מתפרצת. אוסקר מינגסה שולח כדור נהדר לרחבה ואדי אנקטייה שלח את הכדור לפינה ופנימה – ושלח את חבריו לשלב הבא.
גם סנדרלנד בשלב רבע הגמר אחרי 1:3 נהדר על ברנטפורד. אקס מכבי נתניה והפועל פ"ת, ג'סלין טאבי, להט עם שני בישולים בתוך עשר דקות (29 ו-39), ב-80 דקות במדי החתולים השחורים. במשחק נוסף, ברנטפורד הביסה 0:3 את אסטון וילה.