אחד המעברים המסקרנים של הקיץ היה המאבק בין ברצלונה לריאל מדריד על החתמת רודרי, שעזב את מנצ'סטר סיטי והצטרף לבסוף לאלופה. בריאיון למונדו דפורטיבו חשף קשר נבחרת ספרד מה עמד מאחורי ההחלטה שלו לחתום לבסוף בקבוצה של האנזי פליק.
הקשר בן ה-30 סיפר כי ההחלטה לא הייתה פשוטה, שכן מדובר ב"שניים מהמועדונים הטובים בעולם, אבל קיבלתי הכרעה על סמך הצד המקצועי, מה שריגש אותי קצת יותר ועל המקום שבו הרגשתי שאוכל לנצח ולהתפתח יותר כשחקן".
לדבריו, דקו והאנזי פליק היו גורמים משמעותיים בהחלטה. "הם מילאו תפקיד חשוב בשכנוע שלי להתחייב לפרויקט של ברצלונה", סיפר.
מוריניו, שמונה הקיץ למאמן ריאל מדריד, התקשר בעצמו לרודרי בניסיון לשכנעו אותו להגיע לבלאנקוס. "הדרך שבה התייחסו אליי הייתה טובה מאוד. כשקיבלתי את ההחלטה שלי, התקשרתי אליו גם כדי להודות לו על העניין ועל היחס. מדובר במאמן גדול, ואין ספק שריאל מדריד צפויה להיות אחת היריבות הקשות ביותר של ברצלונה על התואר".
על האפשרות של בארסה לזכות בצ'מפיונס ליג: "אני לא חושב שאנחנו הפייבוריטים. צריך להבין מאיפה אנחנו מגיעים ומה נדרש כדי להפוך לאלופים. הקבוצה הזאת עדיין צריכה ללטש כמה דברים כדי לזכות. ברור שאני רואה בזה תואר ריאלי מבחינתנו. זה הצעד האחרון שאנחנו צריכים לעשות כדי לבסס את עצמנו ולהראות לאירופה איזו קבוצה אנחנו".
על תואר כדור הזהב, ועל האפשרות של לאמין ימאל לזכות בו: "אני לא יודע, זו שאלה שאין לי תשובה עליה. בסופו של דבר, התארים האישיים...מה שאני כן יכול לומר הוא שמדובר בשחקן שנמצא בתהליך התפתחות מרשים, וכבר עכשיו אפשר להכניס אותו ללא ספק לרשימת השחקנים הטובים בעולם. מכאן ועד כדור הזהב – מה בעצם הפרס מודד? את היכולת האישית? את העונה? כולנו נמשכים לתארים אישיים, אבל אני חושב ששחקן בן 19 שכבר הצליח לזכות במה שללאמין יש באמתחתו הוא דבר מדהים. זה כבר מעיד על המעמד שלו כשחקן. כן, הייתי רוצה ששחקן ספרדי יזכה בתואר הזה - אם זה יהיה לאמין, אם זה יהיה פאו קובארסי, פביאן או אפילו אני. לכדורגל הספרדי מגיע לקבל הכרה על המונדיאל שהיה לו".