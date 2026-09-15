על האפשרות של בארסה לזכות בצ'מפיונס ליג: "אני לא חושב שאנחנו הפייבוריטים. צריך להבין מאיפה אנחנו מגיעים ומה נדרש כדי להפוך לאלופים. הקבוצה הזאת עדיין צריכה ללטש כמה דברים כדי לזכות. ברור שאני רואה בזה תואר ריאלי מבחינתנו. זה הצעד האחרון שאנחנו צריכים לעשות כדי לבסס את עצמנו ולהראות לאירופה איזו קבוצה אנחנו".

על האפשרות של בארסה לזכות בצ'מפיונס ליג: "אני לא חושב שאנחנו הפייבוריטים. צריך להבין מאיפה אנחנו מגיעים ומה נדרש כדי להפוך לאלופים. הקבוצה הזאת עדיין צריכה ללטש כמה דברים כדי לזכות. ברור שאני רואה בזה תואר ריאלי מבחינתנו. זה הצעד האחרון שאנחנו צריכים לעשות כדי לבסס את עצמנו ולהראות לאירופה איזו קבוצה אנחנו".

על האפשרות של בארסה לזכות בצ'מפיונס ליג: "אני לא חושב שאנחנו הפייבוריטים. צריך להבין מאיפה אנחנו מגיעים ומה נדרש כדי להפוך לאלופים. הקבוצה הזאת עדיין צריכה ללטש כמה דברים כדי לזכות. ברור שאני רואה בזה תואר ריאלי מבחינתנו. זה הצעד האחרון שאנחנו צריכים לעשות כדי לבסס את עצמנו ולהראות לאירופה איזו קבוצה אנחנו".