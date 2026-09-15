הכדורגל האירופי עומד בפני שינוי משמעותי. היום (שלישי) בסלוניקי, יוון, צפויה על פי דיווחים לאשר אופ"א לאשר את הפורמט החדש של מוקדמות המונדיאל והיורו, שיתבסס על השיטה השווייצרית הנהוגה כיום בליגת האלופות.

הכדורגל האירופי עומד בפני שינוי משמעותי. היום (שלישי) בסלוניקי, יוון, צפויה על פי דיווחים לאשר אופ"א לאשר את הפורמט החדש של מוקדמות המונדיאל והיורו, שיתבסס על השיטה השווייצרית הנהוגה כיום בליגת האלופות.

הכדורגל האירופי עומד בפני שינוי משמעותי. היום (שלישי) בסלוניקי, יוון, צפויה על פי דיווחים לאשר אופ"א לאשר את הפורמט החדש של מוקדמות המונדיאל והיורו, שיתבסס על השיטה השווייצרית הנהוגה כיום בליגת האלופות.

השינוי, כך מקווים באופ"א, צפוי להגביר את העניין בשלב המוקדם, כשבמקום שיטת הבתים המסורתית תוקם ליגה שבה ישתתפו 36 הנבחרות הבכירות ביבשת. כל נבחרת תשחק שישה משחקים מול יריבות ברמות שונות, שייקבעו בהגרלה בהתאם לשלושה דרגים. המשחקים יתחלקו בין משחקי בית וחוץ.

השינוי, כך מקווים באופ"א, צפוי להגביר את העניין בשלב המוקדם, כשבמקום שיטת הבתים המסורתית תוקם ליגה שבה ישתתפו 36 הנבחרות הבכירות ביבשת. כל נבחרת תשחק שישה משחקים מול יריבות ברמות שונות, שייקבעו בהגרלה בהתאם לשלושה דרגים. המשחקים יתחלקו בין משחקי בית וחוץ.

השינוי, כך מקווים באופ"א, צפוי להגביר את העניין בשלב המוקדם, כשבמקום שיטת הבתים המסורתית תוקם ליגה שבה ישתתפו 36 הנבחרות הבכירות ביבשת. כל נבחרת תשחק שישה משחקים מול יריבות ברמות שונות, שייקבעו בהגרלה בהתאם לשלושה דרגים. המשחקים יתחלקו בין משחקי בית וחוץ.