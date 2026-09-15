הכדורגל האירופי עומד בפני שינוי משמעותי. היום (שלישי) בסלוניקי, יוון, צפויה על פי דיווחים לאשר אופ"א לאשר את הפורמט החדש של מוקדמות המונדיאל והיורו, שיתבסס על השיטה השווייצרית הנהוגה כיום בליגת האלופות.
השינוי, כך מקווים באופ"א, צפוי להגביר את העניין בשלב המוקדם, כשבמקום שיטת הבתים המסורתית תוקם ליגה שבה ישתתפו 36 הנבחרות הבכירות ביבשת. כל נבחרת תשחק שישה משחקים מול יריבות ברמות שונות, שייקבעו בהגרלה בהתאם לשלושה דרגים. המשחקים יתחלקו בין משחקי בית וחוץ.
השינוי מגיע בעקבות התחושה באופ"א שהפורמט הנוכחי של מוקדמות הטורנירים הגדולים הפך למונוטוני, ואינו תחרותי מספיק. לעומת זאת, השיטה השווייצרית הוכיחה את עצמה בליגת האלופות, במיוחד במחזורי הסיום, כאשר הפרשים קטנים בהפרש השערים עשויים לשנות את מיקומן של קבוצות בכמה מקומות בטבלה.
השינוי מגיע במקביל למהפכה נוספת בלוח המשחקים. בסוף החודש תצא לדרך פגרת הנבחרות הכפולה הראשונה בהיסטוריה: המשחקים ייערכו בשני סופי שבוע, וכל נבחרת תשחק ארבעה משחקים במקום שניים. המשמעות היא שאוקטובר יתפנה ממשחקי נבחרות, ועד סוף השנה יהיו שתי פגרות בלבד במקום שלוש.
בנוסף, אופ"א צפויה להכריז גם על האצטדיונים שיארחו את הגמרים האירופיים בשנים הקרובות. בין היתר, גמר ליגת האלופות ב-2029 צפוי להיערך בקאמפ נואו.
השינויים מגיעים נוכח מאבק מתמשך בין אופ"א לפיפ"א, כשבשנה הבאה ייערכו בחירות בשני הארגונים.