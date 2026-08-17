חלוצה הצרפתי הצעיר של קליארי מהסרייה א' באיטליה, יאל טרפי (20), מאושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ, לאחר שחווה אירוע רפואי קשה בבריכה. על פי דיווח ב"ל'אוניונה סארדה", טרפי איבד את הכרתו תוך כדי שהיה במים, מה שהוביל לטביעתו.

חלוצה הצרפתי הצעיר של קליארי מהסרייה א' באיטליה, יאל טרפי (20), מאושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ, לאחר שחווה אירוע רפואי קשה בבריכה. על פי דיווח ב"ל'אוניונה סארדה", טרפי איבד את הכרתו תוך כדי שהיה במים, מה שהוביל לטביעתו.

חלוצה הצרפתי הצעיר של קליארי מהסרייה א' באיטליה, יאל טרפי (20), מאושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ, לאחר שחווה אירוע רפואי קשה בבריכה. על פי דיווח ב"ל'אוניונה סארדה", טרפי איבד את הכרתו תוך כדי שהיה במים, מה שהוביל לטביעתו.