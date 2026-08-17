חלוצה הצרפתי הצעיר של קליארי מהסרייה א' באיטליה, יאל טרפי (20), מאושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ, לאחר שחווה אירוע רפואי קשה בבריכה. על פי דיווח ב"ל'אוניונה סארדה", טרפי איבד את הכרתו תוך כדי שהיה במים, מה שהוביל לטביעתו.
צוותי הרפואה שהגיעו לזירה העניקו לטרפי טיפול ראשוני מציל חיים ופינו אותו בדחיפות באמצעות מסוק לבית החולים, שם הוא מוגדר כעת במצב קשה. המועדון פרסם הודעה רשמית בה אישר את הפרטים: "קליארי מודיעה כי הכדורגלן יאל טרפי מאושפז כעת בטיפול נמרץ. המועדון נמצא בקשר רציף עם הצוות הרפואי ועם משפחתו של השחקן ועוקב מקרוב אחר מצבו. ברגעים אלה, כל המחשבות שלנו מופנות ליאל ולבני משפחתו, ואנו מבקשים לכבד את פרטיותם".
טרפי, שהגיע לקליארי בקיץ 2022 והצטרף למחלקת הנוער של המועדון, חתם על חוזה מקצועני ראשון ב-2024 והיה מגיבורי הזכייה של קבוצת הנוער בגביע האיטלקי עם צמד בגמר מול מילאן. בעונה החולפת הוא קודם באופן רשמי לקבוצה הבוגרת ואף ערך את הופעת הבכורה שלו בליגה הבכירה באיטליה בינואר האחרון מול קרמונזה. כעת, בעולם הכדורגל האיטלקי כולו מתפללים לשלומו ולרפואתו השלמה של הכישרון הצעיר.