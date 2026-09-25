שחקני נבחרת אירלנד צפויים לתרום את מענקי ההופעה שלהם בשני המשחקים מול ישראל לארגונים פלסטינים, כך דיווח היום (שישי) העיתון האירי "אייריש אקזמינר". קפטן הנבחרת, דארה אושיי, צפוי לכנס את השחקנים כדי לדון בדרכי הפעולה האפשריות לקראת צמד המפגשים על רקע המחאה האנטי-ישראלית במדינה.

על פי הדיווח, בין האפשרויות שעלו בקרב השחקנים נמצאות הימנעות מלחיצות הידיים המסורתיות לפני המשחק ולבישת חולצות עם מסרים למען זכויות אדם במהלך החימום. עם זאת, "תרומת מענקי ההופעה לארגון צדקה הומניטרי שפועל למען הפלסטינים" מסתמנת כאפשרות המרכזית.

גלריה נבחרת אירלנד ( צילום: AP Photo/Visar Kryeziu )

שחקני הנבחרת מקבלים מההתאחדות האירית כ-2,000 אירו עבור כל הופעה, סכום שהופחת לאחר שהושג ב-2021 הסכם להשוואת תנאי התשלום בין נבחרות הגברים והנשים. אושיי, בלמה של איפסוויץ' האנגלית, התייחס לסוגיה ואמר כי השחקנים יקדישו לה מחשבה רצינית: "זה נושא חשוב ואנחנו מבינים את הרגשות של אנשים רבים. זה מצב מוזר עבור כולנו, ואנחנו מנסים להתמודד איתו בצורה הטובה ביותר".

"אנחנו כדורגלנים, והתפקיד שלנו הוא לשחק כדורגל. זה כל מה שלימדו אותנו לעשות. זה מצב שקשה להתמודד איתו, אבל אנחנו מבינים אותו. נתכנס, נדבר ונאפשר לכל אחד להביע את דעתו ואת רגשותיו, ואז נקבל החלטה משותפת", הוסיף הקפטן.

אושיי הודה כי השחקנים מודעים ללחץ הציבורי באירלנד ולקריאות להחרים את המשחקים, אך הבהיר כי האפשרות הזאת כבר ירדה מהפרק. לדבריו, השחקנים נמצאים במצב מורכב בעקבות ההחלטה לקיים את המפגשים.

דארה אושיי ( צילום: Charles McQuillan/Getty Images )

"ברגע שההתאחדות האירית, הממשלה ואופ"א קיבלו את ההחלטה לקיים את המשחקים, היינו צפויים להיקלע לעמדה קשה. אנחנו מרגישים חשופים, משום שבסופו של דבר המצב הזה הונח לפתחנו. ידענו שזה יקרה ושנעמוד במרכז הדיון", אמר.