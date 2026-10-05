הולאנד פתח בהרכב נורבגיה, אך לאחר 67 דקות סימן לספסל כי הוא זקוק לחילוף. החלוץ ירד מהמגרש כשהוא צולע, ובמקומו נכנס יורגן סטרנד לארסן. בשלב זה לא נמסר אם מדובר בפציעה ממשית או בבעיה פיזית קלה, אך המראה של הכוכב כשהוא מתקשה ללכת עורר דאגה באנגליה.

הולאנד פתח בהרכב נורבגיה, אך לאחר 67 דקות סימן לספסל כי הוא זקוק לחילוף. החלוץ ירד מהמגרש כשהוא צולע, ובמקומו נכנס יורגן סטרנד לארסן. בשלב זה לא נמסר אם מדובר בפציעה ממשית או בבעיה פיזית קלה, אך המראה של הכוכב כשהוא מתקשה ללכת עורר דאגה באנגליה.

הולאנד פתח בהרכב נורבגיה, אך לאחר 67 דקות סימן לספסל כי הוא זקוק לחילוף. החלוץ ירד מהמגרש כשהוא צולע, ובמקומו נכנס יורגן סטרנד לארסן. בשלב זה לא נמסר אם מדובר בפציעה ממשית או בבעיה פיזית קלה, אך המראה של הכוכב כשהוא מתקשה ללכת עורר דאגה באנגליה.

מאמן נורבגיה, סטאלה סולבאקן, ניסה להרגיע לאחר המשחק והבהיר כי ההחלטה להחליף את החלוץ הייתה מתוכננת במידה מסוימת. "דיברתי איתו ועם שחקנים נוספים ואמרתי שחשוב שתהיה לנו אנרגיה. הסכמנו שהולאנד ישחק, ושלא יוכל לתרום יותר מ-60 דקות בערך. הולאנד ידע את זה", אמר.

מאמן נורבגיה, סטאלה סולבאקן, ניסה להרגיע לאחר המשחק והבהיר כי ההחלטה להחליף את החלוץ הייתה מתוכננת במידה מסוימת. "דיברתי איתו ועם שחקנים נוספים ואמרתי שחשוב שתהיה לנו אנרגיה. הסכמנו שהולאנד ישחק, ושלא יוכל לתרום יותר מ-60 דקות בערך. הולאנד ידע את זה", אמר.

מאמן נורבגיה, סטאלה סולבאקן, ניסה להרגיע לאחר המשחק והבהיר כי ההחלטה להחליף את החלוץ הייתה מתוכננת במידה מסוימת. "דיברתי איתו ועם שחקנים נוספים ואמרתי שחשוב שתהיה לנו אנרגיה. הסכמנו שהולאנד ישחק, ושלא יוכל לתרום יותר מ-60 דקות בערך. הולאנד ידע את זה", אמר.