דאגה במנצ'סטר סיטי: ארלינג הולאנד עורר חשש לפציעה במהלך משחקה של נבחרת נורבגיה מול פורטוגל, לאחר שהחלוץ הנורבגי צלע וביקש להתחלף בדקה ה-67 בהפסד 2:1 בליגת האומות. בסיטי ימתינו כעת לעדכונים באשר למצבו, פחות משבוע לפני משחק החוץ מול ליברפול בפרמייר-ליג.
הולאנד פתח בהרכב נורבגיה, אך לאחר 67 דקות סימן לספסל כי הוא זקוק לחילוף. החלוץ ירד מהמגרש כשהוא צולע, ובמקומו נכנס יורגן סטרנד לארסן. בשלב זה לא נמסר אם מדובר בפציעה ממשית או בבעיה פיזית קלה, אך המראה של הכוכב כשהוא מתקשה ללכת עורר דאגה באנגליה.
עבור מנצ'סטר סיטי, התזמון בעייתי במיוחד. הקבוצה של אנצו מארסקה תתארח אצל ליברפול ביום ראשון, והולאנד נמצא בכושר מצוין מתחילת העונה. הנורבגי כבש שבעה שערים עד כה בכל המסגרות, והוא כידוע השחקנים המרכזיים במערך ההתקפי של האלופה.
מאמן נורבגיה, סטאלה סולבאקן, ניסה להרגיע לאחר המשחק והבהיר כי ההחלטה להחליף את החלוץ הייתה מתוכננת במידה מסוימת. "דיברתי איתו ועם שחקנים נוספים ואמרתי שחשוב שתהיה לנו אנרגיה. הסכמנו שהולאנד ישחק, ושלא יוכל לתרום יותר מ-60 דקות בערך. הולאנד ידע את זה", אמר.
עם זאת, סולבאקן סיפר כי נורבגיה בחנה גם אפשרות שהולאנד ישחק במחצית השנייה, אך השחקן עצמו לא הרגיש שזה יהיה אידיאלי. "ניהלנו שיחה רצינית על האפשרויות, כולל האפשרות שהוא יוכל לשחק את 45 הדקות האחרונות, אבל הוא הרגיש שזה לא יהיה אידיאלי והיו לו תחושות שליליות לגבי זה. אני שמח שהוא הצליח לגייס את הכוחות ולשחק את 60 הדקות הראשונות", אמר המאמן.
במשחק עצמו נורבגיה עלתה ליתרון בדקה ה-36 לאחר שכריסטופר אייר קיבל את הכדור של מרטין אודגור והפציץ מהאוויר לפינה העליונה. היתרון החזיק מעמד שתי דקות בלבד, עד שז'ואאו קאנסלו השווה בבעיטה אדירה. בדקה ה-79 גונסאלו ראמוס השלים את המהפך וקבע 1:2 לפורטוגל.
הולאנד עצמו הגיע להזדמנות במהלך המשחק, אך בעט החוצה, לפני שהוחלף. פורטוגל סיימה את המשחק בעשרה שחקנים לאחר שפרנסיסקו קונסייסאו הורחק בדקה ה-87 בעקבות שני כרטיסים צהובים מהירים על מחאות לעבר השופט.