ארלינג הולאנד רגיל להשפיע על כל מה שקורה על כר הדשא, אך כעת מתברר שכוחו מגיע גם למדפי הירקות. לפי דיווח ב"ל'אקיפ", הרגלי התזונה של חלוץ מנצ'סטר סיטי הובילו לעלייה בביקוש לגזר בנורבגיה, כאשר ילדים רבים במדינה החלו ללכת בעקבות הכוכב הגדול ביותר של הנבחרת.
במהלך המונדיאל האחרון חשף הולאנד ברשתות החברתיות חלק מהשגרה הקפדנית שלו, הכוללת מדיטציה, הקפדה על שעות השינה ותפריט המבוסס על ארוחות קטנות ונקיות לאורך היום. לצד החלבונים, פירות וירקות תופסים מקום מרכזי בתזונה שלו – ובמיוחד גזר אורגני, שאותו הוא נוהג לאכול בשלמותו כחטיף או כתחליף לממתקים.
החלוץ סיפר כי גדל באזור המוקף בשדות ובחוות, נחשף מקרוב לעבודתם של החקלאים ולמד להעריך את איכות התוצרת המקומית. החיבה שלו לגזר כבר הפכה לסוג של סימן היכר, לאחר שנצפה אוכל אותו גם בזמן שחתם לאוהדים. הולאנד אף קרא לנורבגים לרכוש תוצרת מקומית וטען כי הירקות הגדלים במדינה טעימים יותר.
בנורבגיה כבר מדברים על "אפקט הולאנד". יצרנים מקומיים דיווחו על קיץ מוצלח במיוחד ועל ביקוש גבוה מהרגיל לגזר, מגמה שיוחסה בין היתר לחשיפה שקיבל הירק במהלך המסע של הנבחרת לרבע גמר המונדיאל.