ארלינג הולאנד רגיל להשפיע על כל מה שקורה על כר הדשא, אך כעת מתברר שכוחו מגיע גם למדפי הירקות. לפי דיווח ב"ל'אקיפ", הרגלי התזונה של חלוץ מנצ'סטר סיטי הובילו לעלייה בביקוש לגזר בנורבגיה, כאשר ילדים רבים במדינה החלו ללכת בעקבות הכוכב הגדול ביותר של הנבחרת.

ארלינג הולאנד רגיל להשפיע על כל מה שקורה על כר הדשא, אך כעת מתברר שכוחו מגיע גם למדפי הירקות. לפי דיווח ב"ל'אקיפ", הרגלי התזונה של חלוץ מנצ'סטר סיטי הובילו לעלייה בביקוש לגזר בנורבגיה, כאשר ילדים רבים במדינה החלו ללכת בעקבות הכוכב הגדול ביותר של הנבחרת.

ארלינג הולאנד רגיל להשפיע על כל מה שקורה על כר הדשא, אך כעת מתברר שכוחו מגיע גם למדפי הירקות. לפי דיווח ב"ל'אקיפ", הרגלי התזונה של חלוץ מנצ'סטר סיטי הובילו לעלייה בביקוש לגזר בנורבגיה, כאשר ילדים רבים במדינה החלו ללכת בעקבות הכוכב הגדול ביותר של הנבחרת.

במהלך המונדיאל האחרון חשף הולאנד ברשתות החברתיות חלק מהשגרה הקפדנית שלו, הכוללת מדיטציה, הקפדה על שעות השינה ותפריט המבוסס על ארוחות קטנות ונקיות לאורך היום. לצד החלבונים, פירות וירקות תופסים מקום מרכזי בתזונה שלו – ובמיוחד גזר אורגני, שאותו הוא נוהג לאכול בשלמותו כחטיף או כתחליף לממתקים.

במהלך המונדיאל האחרון חשף הולאנד ברשתות החברתיות חלק מהשגרה הקפדנית שלו, הכוללת מדיטציה, הקפדה על שעות השינה ותפריט המבוסס על ארוחות קטנות ונקיות לאורך היום. לצד החלבונים, פירות וירקות תופסים מקום מרכזי בתזונה שלו – ובמיוחד גזר אורגני, שאותו הוא נוהג לאכול בשלמותו כחטיף או כתחליף לממתקים.

במהלך המונדיאל האחרון חשף הולאנד ברשתות החברתיות חלק מהשגרה הקפדנית שלו, הכוללת מדיטציה, הקפדה על שעות השינה ותפריט המבוסס על ארוחות קטנות ונקיות לאורך היום. לצד החלבונים, פירות וירקות תופסים מקום מרכזי בתזונה שלו – ובמיוחד גזר אורגני, שאותו הוא נוהג לאכול בשלמותו כחטיף או כתחליף לממתקים.