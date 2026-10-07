מאמן סאות'המפטון, טונדה אקרט, לא הורחק בפועל בעקבות פרשת הריגול שהסעירה את הקבוצה שבה משחק דניאל פרץ ועלתה לה בהדחה מהפלייאוף על העלייה לפרמייר-ליג. ההתאחדות האנגלית הטילה על המאמן עונש השעיה על תנאי מכל פעילות עד לסיום העונה הבאה, כשאם בתקופה זו יעשה עבירה דומה, הוא יורחק בפועל לחודש וחצי. בנוסף, אקרט נקנס ב-28 אלף ליש"ט וננזף בעקבות שלוש הפרות הנוגעות לריגול אחר אימוני יריבות.

הפרשה החלה כאשר איש צוות של סאות'המפטון תועד כשהוא מסתתר בסמוך למתחם האימונים של מידלסברו ומצלם את האימון שלה, ימים לפני חצי גמר פלייאוף הצ'מפיונשיפ. בהמשך התברר כי אנשי המועדון נשלחו גם לעקוב אחר אימוני אוקספורד ואיפסוויץ' במהלך עונת 2025/26.

גלריה לא הורחק בפועל. אקרט ( צילום: Action Images/Craig Brough )

ה-EFL, מנהלת שתי הליגות הבכירות מתחת לפרמייר-ליג, ראתה בפרשה עבירה חמורה במיוחד. ועדת המשמעת קבעה כי מדובר ב"תוכנית מתוכננת ונחושה מלמעלה למטה" שנועדה להשיג יתרון תחרותי, ואף קבעה כי עובדים צעירים במועדון חשו לחץ לבצע את המשימות.

בעקבות הפרשה הורחקה סאות'המפטון מהפלייאוף על העלייה לפרמייר-ליג, ובנוסף ספגה הפחתה של ארבע נקודות לקראת העונה שלאחר מכן. ההחלטה עלתה למועדון בהזדמנות להתחרות על חזרה לליגה הבכירה, שהייתה עשויה להיות שווה לו על פי ההערכות עד כ-200 מיליון ליש"ט. גם אקרט עצמו הועמד בהמשך לדין על ידי ההתאחדות האנגלית, שפתחה בחקירה נפרדת. המאמן הגרמני טען כי לא ידע שהמעקב אחר אימוני יריבות מנוגד לתקנון ה-EFL, ובימים שקדמו לדיון ביקש להתחשב בעונש הכבד שכבר ספג המועדון.

"אני באמת מרגיש שכבר שילמנו מספיק. נפגענו. אני חושב שזה אחד העונשים הגדולים ביותר שהיו אי פעם בכדורגל, ואפילו בהיסטוריה של הספורט", אמר אקרט השבוע, בניסיון לשכנע את ההתאחדות שלא להחמיר עמו. בסאות'המפטון בירכו על החלטת הוועדה. "אנחנו מקווים שהתוצאה הזו תביא כעת לסיומה של תקופה מצערת בהיסטוריה של המועדון", נמסר בהודעת המועדון. "ננקטו צעדים כדי להבטיח שטעויות כאלה בשיקול הדעת לא יחזרו על עצמן".

בעל המועדון, דראגן סולאק, אמר כי הוא מרוצה מכך שההליך הסתיים ואפשר לאקרט להמשיך בתפקידו. "כבר סבלנו מספיק, ואנחנו מעריכים את ההכרה בכך מצד הוועדה", אמר. "אנחנו בטוחים שהמאמן למד מהמקרה הזה, והעונש המותנה מאפשר לו להמשיך בתפקידו". סולאק אף הגן על המאמן והגדיר אותו כאחד "המאמנים הצעירים המלהיבים ביותר באירופה", תוך שהוא מביע תקווה כי הסערה מאחוריהם תאפשר לסאות'המפטון להתמקד בהמשך העונה.

סאות'המפטון תתמקד בהמשך העונה. דניאל פרץ ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

העונש שהוטל על אקרט ייכנס לתוקף רק אם יעבור עבירה דומה נוספת. במקרה כזה, ששת שבועות ההרחקה יופעלו. לפני ההחלטה אף הכינה סאות'המפטון תוכנית מגירה, כאשר רוב אדוארדס, מאמן וולבס ומידלסברו לשעבר, סומן כמועמד אפשרי להחליף את אקרט במקרה שההתאחדות תטיל עליו הרחקה ממושכת.

פרשת "ספייגייט" גרמה כאמור נזק משמעותי לסאות'המפטון. לאחר החשיפה הראשונית התברר כי אנשי המועדון עקבו אחר אימוני שלוש יריבות, כאשר במקרה של מידלסברו נתפס מתמחה של המועדון כשהוא מצלם את האימון. בהמשך נחשפו גם הודעות וואטסאפ שבהן לכאורה שיבחו אנשי המועדון את המתמחה לאחר אחת ממשימות הריגול.