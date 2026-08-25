התארגנות אוהדים בווסטהאם מנסה לגרום לשחרורו של מנור סולומון מהקבוצה. בסרטון שעלה עם הכיתוב "3 פלסטין" לצד סמל של ווסטהאם והכיתוב "אוהדי ווסטהאם האמיתיים", נראה אוהד עם מסיכה ועיוות קול שמתבטא נגד החתמתו של שחקן נבחרת ישראל.

בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות אמר אותו אדם: "יש איתנו אוהדי ווסטהאם, מחזיקי מנויים, ואנחנו נמשיך לתמוך בפלסטין. אנחנו לא מסכימים עם ההחתמה של מנור סולומון ונמשיך להשמיע את הקול שלנו עד שהוא יהיה מחוץ למועדון".

מנור סולומון ( צילום: Matt McNulty/Getty Images )

Creepy pro-Pals have put up Palestine flags around the @WestHam training ground to intimidate them into dumping Israeli player Manor Solomon. This is nothing but vile xenophobia. They claim to have fans and season ticket holders among them. Kick THEM out. pic.twitter.com/uc2EwpFRLs — Heidi Bachram (@HeidiBachram) August 25, 2026

יש לציין שסולומון דווקא זכה ללא מעט תמיכה מאוהדי ווסטהאם כשחתם, ולאחר הופעת הבכורה שלו הביעו רבים מאוהדי הקבוצה התלהבות מהיכולת שהציג. ביציעים אף נשמע השיר ששרו לו אוהדי לידס בתקופה ששיחק בה, שחלק ממילותיו הן "מנור סולומון במחשבותיי והוא שונא את פלסטין".