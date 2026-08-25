התארגנות אוהדים בווסטהאם מנסה לגרום לשחרורו של מנור סולומון מהקבוצה. בסרטון שעלה עם הכיתוב "3 פלסטין" לצד סמל של ווסטהאם והכיתוב "אוהדי ווסטהאם האמיתיים", נראה אוהד עם מסיכה ועיוות קול שמתבטא נגד החתמתו של שחקן נבחרת ישראל.
בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות אמר אותו אדם: "יש איתנו אוהדי ווסטהאם, מחזיקי מנויים, ואנחנו נמשיך לתמוך בפלסטין. אנחנו לא מסכימים עם ההחתמה של מנור סולומון ונמשיך להשמיע את הקול שלנו עד שהוא יהיה מחוץ למועדון".
יש לציין שסולומון דווקא זכה ללא מעט תמיכה מאוהדי ווסטהאם כשחתם, ולאחר הופעת הבכורה שלו הביעו רבים מאוהדי הקבוצה התלהבות מהיכולת שהציג. ביציעים אף נשמע השיר ששרו לו אוהדי לידס בתקופה ששיחק בה, שחלק ממילותיו הן "מנור סולומון במחשבותיי והוא שונא את פלסטין".
סולומון החל את דרכו בווסטהאם בצורה נהדרת, כשכבש כבר בהופעתו הראשונה במדי הקבוצה. זה קרה במחזור הראשון במשחק החוץ מול ברנלי, כאשר הפטישים הוליכו 0:2 אך שמטו אותו וסיימו ב-2:2 מאכזב. גם במחזור לאחר מכן סולומון הציג יכולת טובה, אך לא הצליח לעזור לחבריו להימנע מהפסד ביתי 2:1 לצ'רלטון. הערב (שלישי, 21:45) הוא וחבריו יפגשו את סאות'המפטון של דניאל פרץ לדרבי ישראלי במסגרת גביע הליגה האנגלי.