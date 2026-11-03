התקרית הקשה התרחשה אתמול, כאשר דה מיגל התנגש בעוצמה בשוער אנדורה, חסוס אובונו, שיצא הרחק משערו וביצע עבירה פראית על החלוץ. דה מיגל ספג מכה חזקה באזור הראש והחזה, התמוטט על כר הדשא ואיבד את הכרתו. המשחק הופסק ולא חודש, כאשר שחקנים משתי הקבוצות נראו נסערים לנוכח המראות הקשים.

התקרית הקשה התרחשה אתמול, כאשר דה מיגל התנגש בעוצמה בשוער אנדורה, חסוס אובונו, שיצא הרחק משערו וביצע עבירה פראית על החלוץ. דה מיגל ספג מכה חזקה באזור הראש והחזה, התמוטט על כר הדשא ואיבד את הכרתו. המשחק הופסק ולא חודש, כאשר שחקנים משתי הקבוצות נראו נסערים לנוכח המראות הקשים.

התקרית הקשה התרחשה אתמול, כאשר דה מיגל התנגש בעוצמה בשוער אנדורה, חסוס אובונו, שיצא הרחק משערו וביצע עבירה פראית על החלוץ. דה מיגל ספג מכה חזקה באזור הראש והחזה, התמוטט על כר הדשא ואיבד את הכרתו. המשחק הופסק ולא חודש, כאשר שחקנים משתי הקבוצות נראו נסערים לנוכח המראות הקשים.

על פי הדיווחים, בדרכו לבית החולים באמבולנס לקה דה מיגל בדום לב, והצוות הרפואי הצליח להחיות אותו. ביום שני הודיעה טנריפה כי הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ וכי מצבו יציב, למרות חומרת הפציעה. אלא שבשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי עדכן המועדון כי חלה הידרדרות במצבו הנוירולוגי. כעבור שעות ספורות הגיעה הבשורה הקשה.

על פי הדיווחים, בדרכו לבית החולים באמבולנס לקה דה מיגל בדום לב, והצוות הרפואי הצליח להחיות אותו. ביום שני הודיעה טנריפה כי הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ וכי מצבו יציב, למרות חומרת הפציעה. אלא שבשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי עדכן המועדון כי חלה הידרדרות במצבו הנוירולוגי. כעבור שעות ספורות הגיעה הבשורה הקשה.

על פי הדיווחים, בדרכו לבית החולים באמבולנס לקה דה מיגל בדום לב, והצוות הרפואי הצליח להחיות אותו. ביום שני הודיעה טנריפה כי הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ וכי מצבו יציב, למרות חומרת הפציעה. אלא שבשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי עדכן המועדון כי חלה הידרדרות במצבו הנוירולוגי. כעבור שעות ספורות הגיעה הבשורה הקשה.