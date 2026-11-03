טרגדיה קשה בכדורגל הספרדי: חסוס דה מיגל, חלוצה בן ה-30 של טנריפה, הלך הבוקר (שלישי) לעולמו, פחות מיממה לאחר שנפצע באורח אנוש במהלך משחק קבוצתו מול אנדורה במסגרת הליגה השנייה בספרד.
התקרית הקשה התרחשה אתמול, כאשר דה מיגל התנגש בעוצמה בשוער אנדורה, חסוס אובונו, שיצא הרחק משערו וביצע עבירה פראית על החלוץ. דה מיגל ספג מכה חזקה באזור הראש והחזה, התמוטט על כר הדשא ואיבד את הכרתו. המשחק הופסק ולא חודש, כאשר שחקנים משתי הקבוצות נראו נסערים לנוכח המראות הקשים.
על פי הדיווחים, בדרכו לבית החולים באמבולנס לקה דה מיגל בדום לב, והצוות הרפואי הצליח להחיות אותו. ביום שני הודיעה טנריפה כי הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ וכי מצבו יציב, למרות חומרת הפציעה. אלא שבשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי עדכן המועדון כי חלה הידרדרות במצבו הנוירולוגי. כעבור שעות ספורות הגיעה הבשורה הקשה.
בהודעה שפרסמה טנריפה נכתב: "בלב כבד, עם גוש בגרון ובלי יכולת להאמין שזה אמיתי, אנו מודיעים על מותו הטרגי של חסוס דה מיגל אלאמדה, הבוקר, 3 בנובמבר 2026, בשעה 8:00".
עוד הוסיפו במועדון: "אין מילים לנחמה, אין שום דבר שיכול להקל על תחושת העצב העצומה הזאת. אנחנו עומדים לצד משפחתו ההרוסה, לצד יקיריו ולצד כל אוהדי טנריפה, שמתאבלים היום על הסוף האכזרי הזה". במועדון מסרו כי משפחתו של השחקן הודתה לכל מי ששלח הודעות תמיכה וביקשה לכבד את פרטיותה בשעות הקשות.