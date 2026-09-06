מבחן נוסף לברצלונה הלוהטת. הקטלאנים מתארחים בשעה זו אצל ולנסיה במסטאייה במסגרת המחזור הרביעי בליגה הספרדית.
ברצלונה פתחה את העונה עם 0:5 על אלצ'ה, המשיכה עם 0:2 על אתלטיק בילבאו ובמחזור האחרון סיפקה עוד הצגה התקפית עם 2:5 על ראיו וייקאנו. ראפיניה נמצא בכושר מצוין וכבר הספיק לכבוש חמישה שערים, בעוד לאמין ימאל, שעמד במוקד סימן השאלה לקראת המשחק לאחר שנעדר מהאימון המסכם, נכלל בסופו של דבר ב-11 הפותחים.
ימאל מגיע למשחק אחרי הופעה מצוינת מול ראיו, שבה כבש צמד, וינסה להמשיך את היכולת המרשימה גם במסטאייה. ברצלונה מקווה שהחלק הקדמי שלה ימשיך לספק את התפוקה המרשימה מתחילת העונה. מי שיזכה לרשום הופעת בכורה בהרכב הוא רודרי, שנפתח לראשונה מאז הגיע ממנצ'סטר סיטי. גם פרמין לופס, צ'אבי אספרט ואנתוני גורדון ב-11
מנגד, ולנסיה מגיעה למפגש במצב הפוך לחלוטין. "העטלפים" צברו נקודה אחת בלבד בשלושת המחזורים הראשונים, לאחר שסיימו ב-1:1 מול סלטה ויגו והפסידו לבטיס ולדפורטיבו לה קורוניה.
מהלך המשחק
דקה 6': שער! 0:1 לבארסה. פרמין לופס הקפיץ כדור עומק בצד ימין, לאמין ימאל הקשית מעל השוער וברצלונה ביתרון בשלב מאוד מוקדם.
דקה 23': שער! פרמין לופס קיבל את הכדור ברחבה מאנתוני גורדון, בעט לפינה וכבש את השני במשחק לזכות הקטלאנים.
מחצית שנייה
דקה 50': שער! רודרי חילץ כדור בחצי המגרש של בארסה, הוציא את לאמין ימאל למתפרצת נהדרת, שמצא את לופס - שבישל עם כדור רוחב נהדר לראפיניה, שכבש מול שער ריק. בישול שני לפרמין, 0:3 נהדר לבארסה שחוגגת על המגרש.
פורסם לראשונה: 17:37, 06.09.26