ברצלונה פתחה את העונה עם 0:5 על אלצ'ה, המשיכה עם 0:2 על אתלטיק בילבאו ובמחזור האחרון סיפקה עוד הצגה התקפית עם 2:5 על ראיו וייקאנו. ראפיניה נמצא בכושר מצוין וכבר הספיק לכבוש חמישה שערים, בעוד לאמין ימאל, שעמד במוקד סימן השאלה לקראת המשחק לאחר שנעדר מהאימון המסכם, נכלל בסופו של דבר ב-11 הפותחים.

ברצלונה פתחה את העונה עם 0:5 על אלצ'ה, המשיכה עם 0:2 על אתלטיק בילבאו ובמחזור האחרון סיפקה עוד הצגה התקפית עם 2:5 על ראיו וייקאנו. ראפיניה נמצא בכושר מצוין וכבר הספיק לכבוש חמישה שערים, בעוד לאמין ימאל, שעמד במוקד סימן השאלה לקראת המשחק לאחר שנעדר מהאימון המסכם, נכלל בסופו של דבר ב-11 הפותחים.

ברצלונה פתחה את העונה עם 0:5 על אלצ'ה, המשיכה עם 0:2 על אתלטיק בילבאו ובמחזור האחרון סיפקה עוד הצגה התקפית עם 2:5 על ראיו וייקאנו. ראפיניה נמצא בכושר מצוין וכבר הספיק לכבוש חמישה שערים, בעוד לאמין ימאל, שעמד במוקד סימן השאלה לקראת המשחק לאחר שנעדר מהאימון המסכם, נכלל בסופו של דבר ב-11 הפותחים.