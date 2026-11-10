מאמן ארסנל לשעבר וראש מחלקת פיתוח הכדורגל העולמית של פיפ"א, ארסן ונגר, שוקל להתמודד מול ג'אני אינפנטינו בבחירות לנשיאות הארגון, שייערכו במרץ 2027 – כך על פי דיווח ב-BBC הערב (שלישי)/ עוד נטען כי בשבועות האחרונים בכירים בכדורגל האירופי מנסים לשכנע את הצרפתי להתמודד, ו"כעת נראה שהוא מתייחס לאפשרות ברצינות".

ונגר (77) כבר נושק לעשור התשיעי של חייו, מה שמעורר את השאלה האם ביכולתו להוביל את הכדורגל העולמי לאורך זמן. עם זאת, חלק מתומכיו אמרו לאתר הספורט הבריטי כי "יהיו מוכנים לתמוך בו גם אם ייבחר ויפרוש לפני השלמת כהונה מלאה של ארבע שנים".

יתייצב נגדו? ונגר ואינפנטינו ( צילום: Molly Darlington/Getty Images )

מעמדו של אינפנטינו התערער משמעותית בעקבות הסערה סביב תוכניתו למכור למשקיעים פרטיים נתחים מסחריים מזכויות המונדיאל. למרות זאת, הוא עדיין נהנה מתמיכה בפדרציות בדרום אמריקה, באפריקה ובאסיה, ולאחרונה טען כי הוא זוכה לתמיכת "הרוב המוחלט" של כלל עולם הכדורגל.

ונגר עשוי ליהנות מתמיכת אופ"א, שהובילה את ההתנגדות לאינפנטינו, וממעמדו הבינלאומי. עם זאת, גורמים המקורבים למאמן ארסנל לשעבר טוענים כי טרם קיבל החלטה סופית, ומעריכים כי אינפנטינו עדיין המועמד המוביל לכהונה רביעית ואחרונה. המועד האחרון להגשת מועמדות הוא בעוד שבוע (18 בנובמבר). בלם טוטנהאם לשעבר, רמון וגה, כבר הכריז על התמודדותו, וכך גם נשיא ההתאחדות היפנית לשעבר, קוזו טאשימה.