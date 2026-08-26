שחקן הכנף האנגלי ראחים סטרלינג (31) מסתבך קשות מחוץ למגרש ומצא את עצמו בסיכון ממשי לעונש מאסר: משטרת האמפשייר הודיעה כי כוכב מנצ'סטר סיטי, ליברפול וארסנל לשעבר מואשם בשלוש עבירות חמורות, ובראשן נהיגה מסוכנת – עבירה שהעונש המרבי עליה בבריטניה עומד על עד שנתיים מאסר בפועל.
האירוע התרחש עוד ב-28 במאי, אז סטרלינג היה מעורבת בתאונה עצמית בכביש המהיר M3 בדרום אנגליה. לפי הדיווח המשטרתי שנמסר לסוכנות הידיעות AP, למרבה המזל לא היו נפגעים ולא היו מעורבים כלי רכב נוספים באירוע.
עם זאת, סעיפי האישום נגדו כבדים במיוחד. מלבד הנהיגה המסוכנת, סטרלינג מואשם גם בהחזקת גז צחוק לצורך שאיפה אסורה. בנוסף, מואשם השחקן בסירוב לספק דגימה לבדיקת אלכוהול או חומרים אסורים בדם. הדיון הראשון בעניינו בבית המשפט נקבע ל-15 בספטמבר, שם יתברר האם יסתפק בקנס, שלילת רישיון ועבודות שירות – או שמא מעללי הלילה ההוא בכביש המהיר יסתיימו במאסר מאחורי סורג ובריח.