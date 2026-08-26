שחקן הכנף האנגלי ראחים סטרלינג (31) מסתבך קשות מחוץ למגרש ומצא את עצמו בסיכון ממשי לעונש מאסר: משטרת האמפשייר הודיעה כי כוכב מנצ'סטר סיטי, ליברפול וארסנל לשעבר מואשם בשלוש עבירות חמורות, ובראשן נהיגה מסוכנת – עבירה שהעונש המרבי עליה בבריטניה עומד על עד שנתיים מאסר בפועל.

שחקן הכנף האנגלי ראחים סטרלינג (31) מסתבך קשות מחוץ למגרש ומצא את עצמו בסיכון ממשי לעונש מאסר: משטרת האמפשייר הודיעה כי כוכב מנצ'סטר סיטי, ליברפול וארסנל לשעבר מואשם בשלוש עבירות חמורות, ובראשן נהיגה מסוכנת – עבירה שהעונש המרבי עליה בבריטניה עומד על עד שנתיים מאסר בפועל.

שחקן הכנף האנגלי ראחים סטרלינג (31) מסתבך קשות מחוץ למגרש ומצא את עצמו בסיכון ממשי לעונש מאסר: משטרת האמפשייר הודיעה כי כוכב מנצ'סטר סיטי, ליברפול וארסנל לשעבר מואשם בשלוש עבירות חמורות, ובראשן נהיגה מסוכנת – עבירה שהעונש המרבי עליה בבריטניה עומד על עד שנתיים מאסר בפועל.

האירוע התרחש עוד ב-28 במאי, אז סטרלינג היה מעורבת בתאונה עצמית בכביש המהיר M3 בדרום אנגליה. לפי הדיווח המשטרתי שנמסר לסוכנות הידיעות AP, למרבה המזל לא היו נפגעים ולא היו מעורבים כלי רכב נוספים באירוע.

האירוע התרחש עוד ב-28 במאי, אז סטרלינג היה מעורבת בתאונה עצמית בכביש המהיר M3 בדרום אנגליה. לפי הדיווח המשטרתי שנמסר לסוכנות הידיעות AP, למרבה המזל לא היו נפגעים ולא היו מעורבים כלי רכב נוספים באירוע.

האירוע התרחש עוד ב-28 במאי, אז סטרלינג היה מעורבת בתאונה עצמית בכביש המהיר M3 בדרום אנגליה. לפי הדיווח המשטרתי שנמסר לסוכנות הידיעות AP, למרבה המזל לא היו נפגעים ולא היו מעורבים כלי רכב נוספים באירוע.