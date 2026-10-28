ווסטהאם ומנור סולומון עוד אוספים את השברים אחרי ההפסד 3:2 לסאות'המפטון, שהותיר אותם במקום השלישי בליגת המשנה באנגליה, במרחק שלוש נקודות מהמוליכה מידלסברו. רגע לפני המפגש המסקרן נגד ווסט ברומיץ' (שבת, 17:00), נקשרה הקבוצה מלונדון בחיזוק מסקרן, שעלול להשפיע ישירות על שחקן הכנף הישראלי.

על פי דיווחים באי הבריטי, ג'יידון סאנצ'ו, מועמד לחזק את ה"פטישים", כשנכון לעכשיו הוא לא חתום באף קבוצה. אקס מנצ'סטר יונייטד ובורוסיה דורטמונד, שלא הצליח להרשים בעונה שעברה כשהושאל לאסטון וילה, הוזכר כמי שאמור לחזק את ווסטהאם – ולמעשה צפוי לרדת לראשונה לצ'מפיונשיפ.

ג'יידון סאנצ'ו ( צילום: Gareth Copley/Getty Images )

סאנצ'ו לא נמצא עם קבוצה לפחות ארבעה חודשים. לפי דיווח של talkSPORT, נציגיו פנו לווסטהאם בנוגע לאפשרות שיצטרף לקבוצה. על פי דיווחים נוספים, חטאפה הספרדית הציעה לשחקן חוזה בשכר של 10,000 ליש"ט בשבוע, אך ווסטהאם עשויה להגיש הצעה אטרקטיבית יותר, במטרה לסייע לה במאבקי העלייה לפרמייר-ליג.