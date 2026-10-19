פפ גווארדיולה ממשיך להתבטא בחריפות נגד ישראל . מאמן מנצ'סטר סיטי לשעבר השתתף בסרטון תמיכה באונר"א, סוכנות הסעד של האו"ם לפליטים פלסטינים, ובו מתח ביקורת על פעולות ממשלת ישראל, על ההגבלות על הכנסת סיוע הומניטרי לרצועה וקרא לקהילה הבינלאומית להמשיך לתמוך בפלסטינים ולתרום לארגון.

גווארדיולה, שכבר כינה בעבר את המתרחש בעזה "רצח עם" והתייחס למלחמה במסיבות עיתונאים ובאירועים ציבוריים, פרסם הפעם סרטון שאורכו מעט יותר משלוש דקות. בדבריו ביקש להדגיש את הפגיעה באזרחים הפלסטינים, ובפרט בילדים, ואת המחיר האנושי של המלחמה.

הביע תמיכה באונר"א. גווארדיולה ( צילום: Europa Press Via Getty Images )

"אלה לא מתים, אלה בני אדם שנרצחו. אלה לא מספרים, אלה חיים שהיו להם שם, פנים, משפחה, חלומות וזיכרונות", אמר המאמן הספרדי בפתח הסרטון. "אלה לא נזקים נלווים, אלה ילדות וילדים. כשאנחנו מפסיקים לקרוא לדברים בשמם, כשאנחנו מקבלים שפה שמסתירה את הכאב, אנחנו מתחילים לאבד את האנושיות שלנו".

"אנחנו רואים ילדות וילדים מחפשים את הוריהם בין ההריסות, מבקשים עזרה, סובלים מרעב ונשארים לבדם", המשיך פפ. "אנחנו רואים אותם מאבדים הכול עוד לפני שהספיקו לגדול. והגיהינום נמשך, ואיתו גם הדה-הומניזציה של העם הפלסטיני. החיים שלהם חשובים בדיוק כמו החיים שלנו. הכאב שלהם אינו זר לנו".

בהמשך עבר גווארדיולה להאשמות ישירות כלפי ישראל: "אל תשכחו. הסולידריות עם פלסטין לא יכולה לצאת להפסקה, וגם האחריות שלנו לא. נכון להיום, ממשלת ישראל רצחה יותר מ-34 אלף בני אדם בעזה וממשיכה להכשיל את הכנסת הסיוע ההומניטרי".

הסרטון של פפ לתמיכה באונר"א

🇪🇸“No están solo muertos. Son personas que fueron asesinadas. No son números. Son vidas, cada una con un nombre, un rostro y una familia.” El mensaje de Pep Guardiola sobre la situación de los palestinos en Gaza, en el marco de una campaña de UNRWA. https://t.co/aXl28UbnMH — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) October 18, 2026

בהמשך הביע גווארדיולה תמיכה באונר"א. "השתיקה היום היא דרך לבחור צד. אבל אנחנו לא יכולים להסיט את המבט. אנחנו חיים בתקופה אפלה מאוד בהיסטוריה שלנו", סיכם גווארדיולה. "פלסטין חשובה, ופלסטין זקוקה לצדק ולשלום. בבקשה, אם אתם יכולים, תמכו באונר"א כדי שנוכל להמשיך להעביר סיוע למי שהכי זקוקים לו".

זו אינה הפעם הראשונה שבה גווארדיולה מנצל את הבמה הציבורית שלו כדי להתייחס למלחמה. בינואר האחרון, באירוע צדקה בברצלונה, הופיע כשהוא עוטה כאפייה ואשר נועד "להעלות מודעות למצב ההומניטרי באיזור". חודש לאחר מכן כינה את המתרחש בעזה "רצח עם" .