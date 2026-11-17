הכדורגל הארגנטינאי באבל בעקבות מותו של אבל נונייס (16), שחקן מחלקת הנוער של פ.צ. אסייסה. נונייס נפגע ביום חמישי במהלך משחק מול דפורטיבו מונייס במסגרת גביע הכסף לנוער, שנערך בחוסה סי. פאס שבפרובינציית בואנוס איירס. המשחק הופסק בעקבות הפגיעה, וגם המשחק בין קבוצות הגיל הצעירות יותר של שני המועדונים, שהיה אמור להיערך מיד אחריו, לא התקיים.

כריסטיאן רומפאני, עיתונאי שסיקר את המשחק, סיפר כי האירוע התרחש בדקה ה־20. מגן של מונייס ניסה להרחיק את הכדור, שנשאר נמוך ופגע בנונייס ממרחק של כמה מטרים. "הכדור פגע בו ישירות בפנים. הוא התמוטט כמו אחרי נוקאאוט באגרוף", סיפר רומפאני בריאיון לרדיו לה רד.

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( צילום: רשתות חברתיות )

רופא שנכח במגרש ניגש לטפל בנונייס. לפי רומפאני, אמבולנס הוזעק למקום, ובינתיים רכב מטעם אסייסה נכנס לכר הדשא כדי לפנות את השחקן לבית החולים מרקאנטה. שם עבר ניתוח, אך מצבו לא השתפר. ביום ראשון הודיעו המועדונים שבהם שיחק על מותו. "זו הבשורה הקשה ביותר שנאלצנו למסור כמועדון", נכתב בהודעת אסייסה. "תמיד תהיה חלק מהמשפחה שלנו".