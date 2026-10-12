איך נראית רשימת כוכבי העתיד של ליאו מסי? הכוכב הארגנטינאי הציג אתמול (ראשון) עשרה כישרונות צעירים במסגרת העונה השלישית של קמפיין "Messi +10" של אדידס. שבעה כדורגלנים ושלוש כדורגלניות נכללו בבחירה, שמחברת בין צעירים שכבר מוכרים לאוהדי הכדורגל האירופי לבין שמות שעוד עשויים לפרוץ לתודעה. בסרטון מסי נראה כותב את שמות הנבחרים, לצד המסר של החברה: "הפרק הבא מתחיל כאן".

אחד השמות הבולטים הוא מקס דאומן, הכישרון בן ה-16 של ארסנל. במרץ האחרון הפך האנגלי לכובש הצעיר ביותר בתולדות הפרמייר-ליג, כשמצא את הרשת מול אברטון בגיל 16 ו-73 ימים. השער, שחתם ניצחון 0:2, הגיע אחרי מבצע אישי בתוספת הזמן והוסיף רגע יוצא דופן לתחילת הקריירה שלו. כעת הוא מקבל גם את ההכרה של מסי.

גלריה היהלום של ארסנל. דאומן ( צילום: Adrian Dennis / AFP )

מפרגן לדור הבא ( צילום: Marcelo Endelli/Getty Images )

לצידו נמצא חילברטו מורה מטיחואנה, מההבטחות הגדולות של הכדורגל המקסיקני. הקשר כבר השתתף במונדיאל האחרון וביום רביעי הקרוב יחגוג את יום הולדתו ה-18. נציג ארגנטינה ברשימה הוא תומאס ארנדה מבוקה ג'וניורס, שכבר הספיק לחלוק מגרש אימונים עם מסי: ליאונל סקאלוני צירף אותו לסגל הנבחרת לקראת משחקי ההכנה למונדיאל.

הכישרון של מקסיקו. חילברטו מורה ( צילום: Pedro H. Tesch/Getty Images )

גם חסוס רודריגס, שחקן הכנף הספרדי של קומו, נכלל בין הנבחרים. מי שגדל בבטיס משחק כיום תחת ססק פברגאס, חברו לשעבר של מסי מימי ברצלונה. את רשימת הכדורגלנים משלימים הקשר ההולנדי קייס סמיט מאלקמאר, ג'אן אוזון הטורקי מאיינטרכט פרנקפורט וזאבייר גוזו האמריקאי, שעבר באוגוסט מריאל סולט לייק לקריסטל פאלאס.

שלוש הכדורגלניות שנבחרו הן קלואי סארווי מצ'לסי, ג'ובאנה וקסמן מליון ולוטה ורדה מהמבורג. וקסמן, הברזילאית בת ה־17, כבר בלטה בנבחרות הצעירות של ארצה, בין היתר כשסיימה כמלכת השערים ונבחרה לשחקנית הטורניר באליפות דרום אמריקה עד גיל 17 ב-2024.

זו בחירה נוספת במסגרת שיתוף הפעולה של מסי עם אדידס. במהדורות קודמות הופיעו שמות כמו לאמין ימאל, קנאן ילדיז ואנטוניו נוסה, ובהמשך גם ניקו פאס, ריו אנגומוהא ואנדריי סנטוס. כעת מגיע תורם של עשרה צעירים נוספים לקבל את הבמה בקמפיין של אחד מגדולי הכדורגלנים בהיסטוריה.

עשרת הנבחרים בקמפיין: