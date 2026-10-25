המשחק שכולם מצפים לו הגיע. בשעה זו, ברצלונה מארחת את ריאל מדריד לקלאסיקו הגדול במסגרת המחזור העשירי של הליגה הספרדית ועיני כל חובבי הכדורגל בעולם נשואות הערב לקאמפ נואו.

בארסה, אלופת השנתיים האחרונות, מגיעה למשחק אחרי שספגה ביום שלישי האחרון את הפסדה הראשון העונה בכל המסגרות, 4:2 לפריז סן ז'רמן. עם זאת, בליגה הקבוצה של האנזי פליק עדיין לא שמטה ולו נקודה אחת, והיא עם תשעה ניצחונות בתשעה משחקים.

גלריה ויניסיוס מול ראפיניה ( צילום: Haitham AL-SHUKAIRI / AFP )

הבלאנקוס, לעומת זאת, מגיעים להתמודדות מהמקום השלישי, עם שבעה ניצחונות לצד שני הפסדים, כשהם במרחק של שש נקודות מהיריבה המרה. הפסד של ריאל ירחיק אותה משמעותית מהפסגה, בעוד ניצחון יפתח לחלוטין את מאבק האליפות, והיא תעשה הכל כדי לחזור ממשחק החוץ הקשה עם שלוש נקודות.

ז'וזה מוריניו, שחזר לקדנציה שנייה בריאל, יעמוד על הקווים בקלאסיקו לראשונה מאז 2013. בסך הכל, הסטטיסטיקה של "המיוחד" מול ברצלונה כמאמן ריאל עומדת על חמישה ניצחונות, שישה הפסדים ושש תוצאות תיקו ב-17 משחקים. הפעם הוא יקווה להוסיף את המספר 6 גם לעמודת הניצחונות. לצערו הרב של המאמן הפורטוגלי, הוא נאלץ להסתדר ללא שוערו, תיבו קורטואה, שנגרע מהסגל של ריאל שעות ספורות לפני המשחק בעקבות מחלה.

מעבר לכושר המצוין והיתרון בטבלה, ברצלונה מגיעה להתמודדות אחרי שהציגה דומיננטיות כמעט מוחלטת במפגשים עם ריאל. בשבעת המשחקים האחרונים בין השתיים, ברצלונה ניצחה בשישה, כאשר בפעם הנוספת ריאל ניצחה. זה קרה במחזור העשירי עם 1:2 בברנבאו (אז התאריך היה 26 באוקטובר, בעוד הפעם זה ב-25).

וכמובן, אי אפשר בלי התייחסות לאוריין גורן, שנרשם בסגל של ברצלונה למשחק. ילד הפלא בן ה-17 הוא הישראלי הראשון אי פעם שנכלל בסגל הבוגר של ברצלונה, ואין במה גדולה יותר מהקלאסיקו לעשות זאת. בארסה סובלת מפציעותיהם של דני אולמו, אריק גרסיה, ז'ול קונדה ואנדראס כריסטנסן. על רקע החיסורים, פליק נעזר בשחקנים הצעירים של המועדון, וגורן הוא אחד המרוויחים מכך.

יושב על הספסל של ברצלונה. אוריין גורן ( צילום: Pedro Salado/Getty Images )

מהלך המשחק

4': ארדה גולר ניצל טעות בחצי המגרש של בארסה, חטף את הכדור ורץ כל הדרך אל השער, אך לא הצליח לדייק ברגל ימין.

14': גורדון חתך משמאל לימין ובעט לשער מקצה הרחבה, לונין קלט בקלות.

ימאל נגד דיומנדה ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )

18': ניסיון ראשון למסגרת של הבאלנקוס. טשואמני מצא את גולר על סף הרחבה, שבעט חזק - אך גארסיה הצליח להדוף.

22': פדרי הצליח לעבור את ההגנה ולהכנס לרחבה, הכדור הגיע לראפיניה שבעט מעל השער.

24': מתפרצת נהדרת של בארסה. ימאל מצא את גורדון במסירת עומק, שהוריד לראפיניה בנגיעה - אך הברזילאי בעט החוצה.

חברים לקבוצה לשעבר, יריבים כעת בקלאסיקו. רודרי מול סילבה ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )

29': חילוף ראשון במשחק. צ'אבי אספרט המגן הימני של הקטאלונים נפצע והוחלף, אלחנדרו באלדה נכנס במקומו כמגן שמאלי, קאנסלו עבר ימינה.

33': גולר הכניס כדור נפלא בהקפצה לאמבאפה לרחבה, שבעט בעוצמה מעל השער.

35': גורדון חטף את הכדור לגולר, רץ והצליח לבעוט, אך לונין היה במקום כדי להדוף.

42': שער! אמבאפה כובש. ברנרדו סילבה מצא את קוקורייה עם כדור ארוך, הוא מסר לדיומנדה שהעביר כדור רוחב ברחבה, ג'רארד מרטין הגיע לכדור וניסה להרחיק, אך הכדור פגע באמבאפה ונכנס. 0:1 לבלאנקוס על סף המחצית.

44': לופז מצא ברחבה את ימאל שהיה חופשי לחלוטין מול לונין, אך הוא בעט החוצה ברשלנות, החמצה גדולה.

47': דיומנדה קיבל את הכדור מגולר, רץ עד לרחבה ובעט מקרוב החוצה.

הרכבים

ברצלונה: ז’ואן גארסיה, צ’אבי אספאר, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, ז’ואו קאנסלו, רודרי, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, אנתוני גורדון וראפיניה.