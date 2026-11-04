ברצלונה חזרה אתמול (שלישי) למסלול הניצחונות בליגת האלופות עם 0:3 מרשים על אסטון וילה בקאמפ נואו, אבל הערב של הקטלאנים עמד בסימן טרגדיה קשה שהעיבה על המשחק. ראפיניה, שכבש צמד והמשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלו, התקשה להסתיר את סערת הרגשות בעקבות מותו של חלוץ טנריפה, חסוס דה מיגל, שהלך לעולמו בגיל 30 לאחר שלקה בדום לב בעקבות התנגשות על כר הדשא עם שוער אנדורה, חסוס אוונו.

הבשורה הקשה הגיעה לשחקנים בתחילת אותו יום, והשפיעה במיוחד על הברזילאי, שהקדיש את שעריו למשפחתו של הכדורגלן המנוח. "אני מקווה שבכל מקום שבו הוא נמצא, הוא ימצא את דרכו. אני רוצה לשלוח למשפחה שלו הרבה כוח, והפעם אני לא רוצה לדבר על כדורגל", אמר ראפיניה לאחר המשחק. "כשראיתי את החדשות, הרגשתי רע. בסופו של דבר, הוא היה כדורגלן כמונו. זה יכול היה לקרות לכל אחד מאיתנו. זה יכול היה לקרות לי".

גלריה ערב לא פשוט. ראפיניה וימאל ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )

הברזילאי הוסיף: "קשה מאוד לצאת לשחק משחק בנסיבות כאלה. הוא היה שחקן בגיל שלי, אולי בגלל זה המקרה השפיע עליי כל כך". כאות כבוד, המנון ליגת האלופות לא הושמע לפני שריקת הפתיחה בקאמפ נואו, ובמקומו נערכה דקת דומייה לזכרו של דה מיגל.

גם המאמן האנזי פליק התייחס לאירוע הקשה והודה כי הבשורה השפיעה על שחקניו, ובמיוחד על ראפיניה. "מה שקרה בטנריפה השפיע עליו מאוד, כמו על כולנו. תנחומינו הכנים למשפחה, למועדון, לחברים ולכל הקרובים אליו. זו טרגדיה גדולה", אמר המאמן.

תמונתו של חסוס דה מיגל ביציעי קאמפ נואו ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

שחקני בארסה בדקת הדומייה ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )

השיא ההיסטורי של לאמין ימאל

על כר הדשא, ברצלונה טיילה לניצחון. לאמין ימאל כבש את השער הראשון, לפני שראפיניה השלים צמד והעניק לקטלאנים ניצחון 0:3, שקטע את פתיחת העונה המושלמת של אסטון וילה בליגת האלופות. הברזילאי, שמתופקד העונה גם כחלוץ מרכזי, הגיע כבר ל-19 שערים בכל המסגרות - יותר מכל שחקן אחר בחמש הליגות הבכירות באירופה.

פליק לא הסתיר את שביעות רצונו מהיכולת של הברזילאי: "אין לי ספק שהוא יכול להמשיך בקצב הזה. הוא נמצא במצב רוח טוב ובתקופה מצוינת. אני מאוד שמח איתו, הוא שחקן מדהים".

שבר את השיא של אמבאפה. ימאל ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )

ימאל עצמו המשיך לנפץ שיאים ולהיכנס לספרי ההיסטוריה. הכוכב הצעיר של ברצלונה העלה את מאזנו ל-14 שערים בליגת האלופות - יותר מכל שחקן אחר עד גיל 20 לאורך ההיסטוריה בתולדות המפעל. בכך עקף ימאל את קיליאן אמבאפה, כוכבה של ריאל מדריד, שכבש 13 שערים עד גיל זה.

אגב, בארסה לא רק השיגה ניצחון שני ברציפות, אלא גם שמרה לראשונה על שער נקי בליגת האלופות אחרי 18 משחקים. "היה חשוב שנגן ביחד, בצורה קומפקטית. הקו האחורי הציג רמה יוצאת מן הכלל. הדבר החשוב ביותר בכדורגל ובחיים הוא לא הטעויות או ההפסדים, אלא הדרך שבה אתה מגיב. הפעולה הבאה היא החשובה. זה היה המפתח שלנו", אמר פליק.