מי שהתלהב במיוחד מהיכולת של חניכיו היה המאמן יורגן קלופ, שלא חסך במחמאות לאחר המשחק. "הייתה לי תחושה מסוימת שצריך להיות שיכור כדי להאמין שנבחרת גרמניה באמת כל כך טובה. אז הגעתי לכאן והתאהבתי בשחקנים עד מעל הראש", אמר.

מי שהתלהב במיוחד מהיכולת של חניכיו היה המאמן יורגן קלופ, שלא חסך במחמאות לאחר המשחק. "הייתה לי תחושה מסוימת שצריך להיות שיכור כדי להאמין שנבחרת גרמניה באמת כל כך טובה. אז הגעתי לכאן והתאהבתי בשחקנים עד מעל הראש", אמר.

מי שהתלהב במיוחד מהיכולת של חניכיו היה המאמן יורגן קלופ, שלא חסך במחמאות לאחר המשחק. "הייתה לי תחושה מסוימת שצריך להיות שיכור כדי להאמין שנבחרת גרמניה באמת כל כך טובה. אז הגעתי לכאן והתאהבתי בשחקנים עד מעל הראש", אמר.