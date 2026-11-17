נבחרת גרמניה סיפקה אתמול (שני) הצהרת כוונות מרשימה במיוחד, כשפירקה את הולנד 0:5 והבטיחה את המקום הראשון בבית ואת הכרטיס לרבע גמר ליגת האומות. פלוריאן וירץ כיכב עם צמד, בעוד דרי שרהנט, ניקו שלוטרבק ובריאן גרודה הוסיפו שער כל אחד בדרך לניצחון מוחץ על היריבה הגדולה.
מי שהתלהב במיוחד מהיכולת של חניכיו היה המאמן יורגן קלופ, שלא חסך במחמאות לאחר המשחק. "הייתה לי תחושה מסוימת שצריך להיות שיכור כדי להאמין שנבחרת גרמניה באמת כל כך טובה. אז הגעתי לכאן והתאהבתי בשחקנים עד מעל הראש", אמר.
המאמן בן ה-59 המשיך להחמיא לשחקניו: "אלה שנמצאים כאן עכשיו הם כדורגלנים נפלאים, אנשים נהדרים. אבל התפיסה מבחוץ הייתה שונה. יש לנו רעיון טוב, ואם נצליח לגרום לשחקנים המוכשרים האלה לנוע בכיוון הנכון, זה יכול לעבוד מצוין. אז ממש לא יהיה כיף לשחק נגדנו". קלופ הגדיר את ההופעה מול ההולנדים כמשחק יוצא דופן: "זה היה משחק מיוחד נגד יריבה חזקה. כבשנו שערים מדהימים, זה היה מטורף. משחק כדורגל נהדר וחוויה פנטסטית כאן, מול אצטדיון מלא בברלין, במשחק הבינלאומי האחרון של השנה".
גם סגנון המשחק של שתי הנבחרות זכה להתייחסות מצד המאמן הגרמני, שהסביר כיצד קבוצתו הצליחה לנצל את השטחים שהתפנו: "רצינו לשחק כדורים ארוכים לקאי וללכת על הכדורים החוזרים. להולנדים היה רעיון דומה. ואז הצלחנו לייצר דברים מדהימים מתוך השטחים שנפתחו".
ההתלהבות סביב הנבחרת הגרמנית, שבעבר הקרוב התקשתה להרשים, הולכת וגוברת, וקלופ מקווה שהניצחון הגדול יסייע לשמר את המומנטום: "זו חבורה מאוד מיוחדת כרגע. אני חושב שכל מי שהיה כאן היום יחזור הביתה עם חיוך ולא יטיל ספק בנבחרת גרמניה לפחות בששת החודשים הקרובים. אנחנו צריכים את הביטחון שהדברים הולכים בכיוון הנכון".