ערב מתוח בריאד: המשחק בין אל נאסר, קבוצתו של כריסטיאנו רונאלדו, לנפטצ'י פרגנה מאוזבקיסטן נפתח הערב (שני) באיחור, בצל התרעות על איום כטב"מים וירי טילים באזור בירת סעודיה. המפגש נערך באצטדיון אל-אוול פארק במסגרת המחזור השני בליגת האלופות של אסיה.

ערב מתוח בריאד: המשחק בין אל נאסר, קבוצתו של כריסטיאנו רונאלדו, לנפטצ'י פרגנה מאוזבקיסטן נפתח הערב (שני) באיחור, בצל התרעות על איום כטב"מים וירי טילים באזור בירת סעודיה. המפגש נערך באצטדיון אל-אוול פארק במסגרת המחזור השני בליגת האלופות של אסיה.

ערב מתוח בריאד: המשחק בין אל נאסר, קבוצתו של כריסטיאנו רונאלדו, לנפטצ'י פרגנה מאוזבקיסטן נפתח הערב (שני) באיחור, בצל התרעות על איום כטב"מים וירי טילים באזור בירת סעודיה. המפגש נערך באצטדיון אל-אוול פארק במסגרת המחזור השני בליגת האלופות של אסיה.

ההתרעות התקבלו סמוך למועד הפתיחה המקורי, שנקבע ל-21:15 שעון סעודיה. בעקבות זאת התעכבה כניסתם של שחקני שתי הקבוצות והשופטים למגרש. במקביל, מערכת ההתרעה הלאומית הפיצה לטלפונים הניידים הודעות אזהרה מפני כלי טיס בלתי מאוישים. לפי הדיווחים, חלק מהצופים הגיבו בבהלה, ובכריזה באצטדיון ניסו להרגיע את הרוחות: לא נדרשת יציאה מהיציעים, והכוונה היא לקיים את ההתמודדות עוד הערב. לאחר ההמתנה עלו השחקנים לכר הדשא והמשחק החל.

ההתרעות התקבלו סמוך למועד הפתיחה המקורי, שנקבע ל-21:15 שעון סעודיה. בעקבות זאת התעכבה כניסתם של שחקני שתי הקבוצות והשופטים למגרש. במקביל, מערכת ההתרעה הלאומית הפיצה לטלפונים הניידים הודעות אזהרה מפני כלי טיס בלתי מאוישים. לפי הדיווחים, חלק מהצופים הגיבו בבהלה, ובכריזה באצטדיון ניסו להרגיע את הרוחות: לא נדרשת יציאה מהיציעים, והכוונה היא לקיים את ההתמודדות עוד הערב. לאחר ההמתנה עלו השחקנים לכר הדשא והמשחק החל.

ההתרעות התקבלו סמוך למועד הפתיחה המקורי, שנקבע ל-21:15 שעון סעודיה. בעקבות זאת התעכבה כניסתם של שחקני שתי הקבוצות והשופטים למגרש. במקביל, מערכת ההתרעה הלאומית הפיצה לטלפונים הניידים הודעות אזהרה מפני כלי טיס בלתי מאוישים. לפי הדיווחים, חלק מהצופים הגיבו בבהלה, ובכריזה באצטדיון ניסו להרגיע את הרוחות: לא נדרשת יציאה מהיציעים, והכוונה היא לקיים את ההתמודדות עוד הערב. לאחר ההמתנה עלו השחקנים לכר הדשא והמשחק החל.