רגע מרגש צפוי בשבוע הבא במנצ'סטר: פפ גווארדיולה צפוי להגיע לאצטדיון האיתיחאד ולצפות במשחקה של מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן בליגת האלופות. תהיה זו הפעם הראשונה שהמאמן הספרדי חוזר למגרש הביתי של המועדון מאז שעזב אותו בסיום העונה שעברה, אחרי עשור על הקווים - ובתזמון טעון במיוחד, כשהמועדון מתמודד עם ההשלכות של פרשת 115 האישומים.
המשחק מול אלופת אירופה, שייערך ב-14 באוקטובר, יהיה המשחק הביתי הראשון של סיטי מאז שהוועדה העצמאית קבעה כי המועדון אשם ברוב האישומים שהוגשו נגדו על הפרת תקנות הפייר פליי הפיננסי של הפרמייר-ליג. לפי הממצאים, סיטי נמצאה אשמה בכל האישומים הנוגעים להפרות שבוצעו בין עונות 2009/10 ל-2017/18.
המועדון ממשיך להכחיש את העבירות והגיש ערעור על הממצאים. בדוח הפרמייר-ליג נטען בין היתר כי סיטי ניפחה באופן כוזב הכנסות מסחריות בהיקף של כ-830 מיליון ליש"ט באמצעות חוזים שהוגדרו בדוח כ"חוזי דמה". ההליך המשפטי עדיין לא הסתיים, כאשר עתידו של המועדון וההשלכות האפשריות של הפרשה ממשיכים לעורר שאלות גדולות בכדורגל האנגלי.
דווקא על רקע הסערה, גווארדיולה הבהיר לאחר פרסום ההחלטה כי נאמנותו למועדון נותרה מוחלטת. המאמן בן ה-55 פרסם מסר אוהדים ברשתות החברתיות והדגיש כי הוא עומד מאחורי הבעלים והנהלת סיטי. "אני רוצה שכל אוהד של מנצ'סטר סיטי ברחבי העולם יידע שאני כאן, יותר מתמיד", כתב. "אני תמיד הייתי ותמיד אהיה מאחורי המועדון שלי, הבעלים שלי, היו"ר שלי, פרן סוריאנו, השחקנים, הצוות ואתכם, האוהדים הייחודיים שלנו. אנחנו נעבור את זה יחד. אני אוהב את כולכם".
גווארדיולה עזב את סיטי לאחר עשר שנים שהפכו אותו לאחד המאמנים המעוטרים בתולדות המועדון. בתקופתו הוא הוביל את הקבוצה לשש אליפויות אנגליה, כולל רצף היסטורי של ארבע אליפויות רצופות בין 2020/21 ל-2023/24, וכן לזכייה הראשונה בתולדות המועדון בליגת האלופות, שלושה גביעי אנגליה וחמישה גביעי ליגה.