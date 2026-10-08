רגע מרגש צפוי בשבוע הבא במנצ'סטר: פפ גווארדיולה צפוי להגיע לאצטדיון האיתיחאד ולצפות במשחקה של מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן בליגת האלופות. תהיה זו הפעם הראשונה שהמאמן הספרדי חוזר למגרש הביתי של המועדון מאז שעזב אותו בסיום העונה שעברה, אחרי עשור על הקווים - ובתזמון טעון במיוחד, כשהמועדון מתמודד עם ההשלכות של פרשת 115 האישומים.

רגע מרגש צפוי בשבוע הבא במנצ'סטר: פפ גווארדיולה צפוי להגיע לאצטדיון האיתיחאד ולצפות במשחקה של מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן בליגת האלופות. תהיה זו הפעם הראשונה שהמאמן הספרדי חוזר למגרש הביתי של המועדון מאז שעזב אותו בסיום העונה שעברה, אחרי עשור על הקווים - ובתזמון טעון במיוחד, כשהמועדון מתמודד עם ההשלכות של פרשת 115 האישומים.

רגע מרגש צפוי בשבוע הבא במנצ'סטר: פפ גווארדיולה צפוי להגיע לאצטדיון האיתיחאד ולצפות במשחקה של מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן בליגת האלופות. תהיה זו הפעם הראשונה שהמאמן הספרדי חוזר למגרש הביתי של המועדון מאז שעזב אותו בסיום העונה שעברה, אחרי עשור על הקווים - ובתזמון טעון במיוחד, כשהמועדון מתמודד עם ההשלכות של פרשת 115 האישומים.

המשחק מול אלופת אירופה, שייערך ב-14 באוקטובר, יהיה המשחק הביתי הראשון של סיטי מאז שהוועדה העצמאית קבעה כי המועדון אשם ברוב האישומים שהוגשו נגדו על הפרת תקנות הפייר פליי הפיננסי של הפרמייר-ליג. לפי הממצאים, סיטי נמצאה אשמה בכל האישומים הנוגעים להפרות שבוצעו בין עונות 2009/10 ל-2017/18.

המשחק מול אלופת אירופה, שייערך ב-14 באוקטובר, יהיה המשחק הביתי הראשון של סיטי מאז שהוועדה העצמאית קבעה כי המועדון אשם ברוב האישומים שהוגשו נגדו על הפרת תקנות הפייר פליי הפיננסי של הפרמייר-ליג. לפי הממצאים, סיטי נמצאה אשמה בכל האישומים הנוגעים להפרות שבוצעו בין עונות 2009/10 ל-2017/18.

המשחק מול אלופת אירופה, שייערך ב-14 באוקטובר, יהיה המשחק הביתי הראשון של סיטי מאז שהוועדה העצמאית קבעה כי המועדון אשם ברוב האישומים שהוגשו נגדו על הפרת תקנות הפייר פליי הפיננסי של הפרמייר-ליג. לפי הממצאים, סיטי נמצאה אשמה בכל האישומים הנוגעים להפרות שבוצעו בין עונות 2009/10 ל-2017/18.

המועדון ממשיך להכחיש את העבירות והגיש ערעור על הממצאים. בדוח הפרמייר-ליג נטען בין היתר כי סיטי ניפחה באופן כוזב הכנסות מסחריות בהיקף של כ-830 מיליון ליש"ט באמצעות חוזים שהוגדרו בדוח כ"חוזי דמה". ההליך המשפטי עדיין לא הסתיים, כאשר עתידו של המועדון וההשלכות האפשריות של הפרשה ממשיכים לעורר שאלות גדולות בכדורגל האנגלי.

המועדון ממשיך להכחיש את העבירות והגיש ערעור על הממצאים. בדוח הפרמייר-ליג נטען בין היתר כי סיטי ניפחה באופן כוזב הכנסות מסחריות בהיקף של כ-830 מיליון ליש"ט באמצעות חוזים שהוגדרו בדוח כ"חוזי דמה". ההליך המשפטי עדיין לא הסתיים, כאשר עתידו של המועדון וההשלכות האפשריות של הפרשה ממשיכים לעורר שאלות גדולות בכדורגל האנגלי.

המועדון ממשיך להכחיש את העבירות והגיש ערעור על הממצאים. בדוח הפרמייר-ליג נטען בין היתר כי סיטי ניפחה באופן כוזב הכנסות מסחריות בהיקף של כ-830 מיליון ליש"ט באמצעות חוזים שהוגדרו בדוח כ"חוזי דמה". ההליך המשפטי עדיין לא הסתיים, כאשר עתידו של המועדון וההשלכות האפשריות של הפרשה ממשיכים לעורר שאלות גדולות בכדורגל האנגלי.