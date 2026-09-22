הקריירה של קיליאן אמבאפה הייתה יכולה להתפתח בצורה שונה לחלוטין. הרבה לפני שהפך לכוכב הגדול של ריאל מדריד ונבחרת צרפת, החלוץ היה קרוב למעבר לליברפול – כך חשף היום (שלישי) בראיון ל"אתלטיק".
הסיפור התרחש בקיץ 2017, לאחר עונת הפריצה הגדולה של אמבאפה במונאקו. כמה מהמועדונים הבכירים באירופה חיזרו אחר הכישרון הצעיר, ולדבריו ליברפול הייתה אפשרות ממשית – בעיקר בזכות אמו, פאיזה למארי, שהייתה מעריצה גדולה של יורגן קלופ. "כשנדרשתי לבחור את היעד הבא שלי, הייתי קרוב לליברפול", סיפר אמבפה. "אמא שלי אהבה מאוד את קלופ ורצתה שאעבור לשם. מבחינתה, ליברפול הייתה הבחירה הטובה ביותר".
אימו של החלוץ אף נסעה לאנגליה כחלק מהשיחות בין הצדדים. היא סיירה בעיר, ביקרה באצטדיון ונפגשה עם אנשי המועדון. "היא חזרה ואמרה שמדובר במועדון גדול עם אווירה משפחתית ואנשים נהדרים", נזכר אמבאפה. "היא צפתה בכמה משחקים באנפילד כדי לחוות את הקהל, ואמרה לי שאני חייב לשחק שם".
אמבאפה הודה כי בתחילה העדיף להישאר בצרפת ולהצטרף לפריז סן ז'רמן, אך בהמשך השתכנע לבדוק ברצינות את האפשרות האנגלית. במסגרת המגעים הוא אף נפגש עם קלופ: "הייתה בינינו כימיה מצוינת. הוא מאמן אדיר ותמיד הערכתי אותו מאוד. קלופ הכיר גם את כל המשפחה שלי ואת מעגל החברים שלי, והם התחברו אליו. אבל אני גדלתי בפריז והיה לי חשוב מאוד להיות הכוכב של העיר שלי".
למרות ההתלהבות, העסקה לא הבשילה. אמבפה בחר לבסוף לעבור לפריז סן ז'רמן, תחילה בהשאלה ולאחר מכן בעסקת ענק ובקיץ 2024 הגשים חלום אחר כאשר הצטרף לריאל מדריד.