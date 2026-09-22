הסיפור התרחש בקיץ 2017, לאחר עונת הפריצה הגדולה של אמבאפה במונאקו. כמה מהמועדונים הבכירים באירופה חיזרו אחר הכישרון הצעיר, ולדבריו ליברפול הייתה אפשרות ממשית – בעיקר בזכות אמו, פאיזה למארי, שהייתה מעריצה גדולה של יורגן קלופ. "כשנדרשתי לבחור את היעד הבא שלי, הייתי קרוב לליברפול", סיפר אמבפה. "אמא שלי אהבה מאוד את קלופ ורצתה שאעבור לשם. מבחינתה, ליברפול הייתה הבחירה הטובה ביותר".

הסיפור התרחש בקיץ 2017, לאחר עונת הפריצה הגדולה של אמבאפה במונאקו. כמה מהמועדונים הבכירים באירופה חיזרו אחר הכישרון הצעיר, ולדבריו ליברפול הייתה אפשרות ממשית – בעיקר בזכות אמו, פאיזה למארי, שהייתה מעריצה גדולה של יורגן קלופ. "כשנדרשתי לבחור את היעד הבא שלי, הייתי קרוב לליברפול", סיפר אמבפה. "אמא שלי אהבה מאוד את קלופ ורצתה שאעבור לשם. מבחינתה, ליברפול הייתה הבחירה הטובה ביותר".

הסיפור התרחש בקיץ 2017, לאחר עונת הפריצה הגדולה של אמבאפה במונאקו. כמה מהמועדונים הבכירים באירופה חיזרו אחר הכישרון הצעיר, ולדבריו ליברפול הייתה אפשרות ממשית – בעיקר בזכות אמו, פאיזה למארי, שהייתה מעריצה גדולה של יורגן קלופ. "כשנדרשתי לבחור את היעד הבא שלי, הייתי קרוב לליברפול", סיפר אמבפה. "אמא שלי אהבה מאוד את קלופ ורצתה שאעבור לשם. מבחינתה, ליברפול הייתה הבחירה הטובה ביותר".

אימו של החלוץ אף נסעה לאנגליה כחלק מהשיחות בין הצדדים. היא סיירה בעיר, ביקרה באצטדיון ונפגשה עם אנשי המועדון. "היא חזרה ואמרה שמדובר במועדון גדול עם אווירה משפחתית ואנשים נהדרים", נזכר אמבאפה. "היא צפתה בכמה משחקים באנפילד כדי לחוות את הקהל, ואמרה לי שאני חייב לשחק שם".

אימו של החלוץ אף נסעה לאנגליה כחלק מהשיחות בין הצדדים. היא סיירה בעיר, ביקרה באצטדיון ונפגשה עם אנשי המועדון. "היא חזרה ואמרה שמדובר במועדון גדול עם אווירה משפחתית ואנשים נהדרים", נזכר אמבאפה. "היא צפתה בכמה משחקים באנפילד כדי לחוות את הקהל, ואמרה לי שאני חייב לשחק שם".

אימו של החלוץ אף נסעה לאנגליה כחלק מהשיחות בין הצדדים. היא סיירה בעיר, ביקרה באצטדיון ונפגשה עם אנשי המועדון. "היא חזרה ואמרה שמדובר במועדון גדול עם אווירה משפחתית ואנשים נהדרים", נזכר אמבאפה. "היא צפתה בכמה משחקים באנפילד כדי לחוות את הקהל, ואמרה לי שאני חייב לשחק שם".