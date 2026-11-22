סערה סביב ליאו מסי אחרי ההפסד המפתיע של אינטר מיאמי 3:0 לקולומבוס קרו, במשחק הראשון בסדרת הסיבוב הראשון של פלייאוף ה-MLS. מאמן קולומבוס, לורן קורטואה, טען כי הכוכב הארגנטינאי היה צריך לספוג כרטיס אדום בעקבות תקרית חריגה במחצית הראשונה, שבה השליך את הכדור היישר בפניו של שחקן היריבה גונסאלו טאפיה.

התקרית התרחשה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. טאפיה לא התרחק למרחק הנדרש בעת הוצאת כדור חוץ, ומסי, שניסה לחדש במהירות את המשחק, השליך את הכדור בעוצמה לעבר פניו של שחקן קולומבוס, ממרחק של מטרים ספורים בלבד. השופט אלן צ'פמן החליט להסתפק בכרטיס צהוב לכל אחד מהשחקנים, אך בקולומבוס לא הסתירו את חוסר שביעות הרצון מההחלטה.

איבד את העשתונות. לאו מסי ( צילום: AP Photo/Marta Lavandier )

"כולם יודעים שזה היה יותר מכרטיס צהוב, היה צריך להרחיק אותו", אמר קורטואה לאחר המשחק. כשנשאל אם לדעתו ה-MLS צריכה לבחון את האירוע בדיעבד, הוסיף המאמן כי כל הסיטואציה "עצובה". כרטיס אדום היה גורר הרחקה של מסי לפחות מהמשחק הבא בסדרה.

טאפיה, שכבש צמד בניצחון המרשים של קבוצתו, העדיף שלא להיכנס לוויכוח סביב ההחלטה. "זה חלק מהמשחק. אני לא יודע אם זה כרטיס אדום, אבל אני לא השופט כדי לקבוע את זה. זה נשאר על המגרש", אמר.

גם מאמן אינטר מיאמי, קילי גונסאלס, לא ביקש להתעכב על התקרית או לתקוף את צוות השיפוט. "אני צריך לחשוב על הסיטואציה, אבל הכרטיס לא משנה הרבה. השופט ראה לנכון להוציא צהוב וזהו. אנחנו לא יכולים להאשים אותו. לפעמים שופטים טועים ולפעמים לא, ואנחנו צריכים לקבל את זה", אמר.

Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face https://t.co/jX3tTuojHe — Tom Bogert (@tombogert) November 22, 2026

כך או כך, הבעיה הגדולה של מיאמי כרגע רחבה הרבה יותר מהאירוע עם מסי. אלופת ה-MLS לשנת 2026, שסיימה את העונה הסדירה במקום השני במזרח, נמצאת בסכנת הדחה כבר בסיבוב הראשון. כדי להישאר בחיים בפלייאוף, היא חייבת לנצח ביום שישי בקולומבוס ולכפות משחק שלישי ומכריע, שייערך באצטדיונה הביתי.

"לחץ? כמובן שיש לחץ", הודה קאסמירו. "אינטר מיאמי תמיד משחקת כדי לנצח, ואנחנו יודעים שאם נפסיד במשחק הבא, אנחנו בחוץ. זה הלחץ. הדבר החשוב ביותר עכשיו הוא להישאר רגועים. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשתפר, כי אנחנו מסוגלים ליותר. סיימנו במקום השני בטבלה, ובמשחק הבא נשתמש בהזדמנות כדי להראות לכולם כמה אנחנו חזקים".