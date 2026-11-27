לפני כחצי שנה נפגשו סאות'המפטון ומידלסברו במסגרת חצי גמר פלייאוף הצ'מפיונשיפ, משחק שבו ניצחו הקדושים, אך בסופו של דבר קיבלו הפסד טכני בעקבות פרשת הריגול. הערב (שישי) השתיים נפגשו שוב, וסאות'המפטון יצאה עם ניצחון 0:2 ביתי, שצימק את הפער בינה לבין מוליכת הטבלה לארבע נקודות. אגב, אחד העונשים שספגה סאות'המפטון בעקבות אותה פרשה הייתה הפחתת ארבע נקודות, כלומר, לולא עונש זה היא הייתה משתווה למידלסברו בפסגת ליגת המשנה.

המתח סביב אותה סערה ניכר לאורך כל המשחק, עם הקנטות מצד אוהדי סאות'המפטון, שאירחה את ההתמודדות. ככל שעבר הזמן המשחק הלך ונהיה פיזי יותר ויותר ונרשמו לא מעט עימותים בין שחקני שתי הקבוצות שהובילו לתשעה כרטיסים צהובים.

גלריה שמר על שער נקי. פרץ ( צילום: David Rogers/Getty Images )

פין עזאז מקניט את אוהדי מידלסברו ( צילום: Michael Steele/Getty Images )

מידלסברו שלטה במחצית הראשונה וגם בחלק מהמחצית השנייה, אך לא הרבתה לסכן יותר מדי את השער של פרץ. כשעשתה זאת, השוער הישראלי היה מוכן ועצר ניסיונות של חלוץ האורחת, וויל לנקשיר. בצד השני, סאות'המפטון עלתה ליתרון בדקה ה-59 כאשר כדור רוחב של ג'יימס ברי מצא את ראיין מאנינג, שכבש מתוך הרחבה. פין עזאז הכפיל בדקה ה-79 והקניט את אוהדי מידלסברו, מה שגרם למהומה בין שחקני שתי הקבוצות.

סאות'המפטון שמרה על היתרון עד הסיום ויצאה עם שלוש נקודות חשובות שמיצבו אותה חזק יחד עם דבוקת הצמרת. באשר למידלסברו, שלוש קבוצות יוכלו לעקוף אותה ולעלות על חשבונה למקום הראשון בסיום המחזור, אחת מהן היא סטוק, שתתארח מחר אצל ווסטהאם ומנור סולומון.

הקריסה של צ'לסי נמשכת

צ'לסי ממשיכה להיראות נורא והיא סופרת הפסד שלישי ברציפות, ושלישי מתוך שלושה משחקים בחודש נובמבר - הפעם 3:2 לנוטינגהאם פורסט מתחתית הפרמייר-ליג במשחק שפתח את המחזור ה-12. מדובר בהפסד שישי העונה של הבלוז, שממשיכים לאבד גובה ועלולים לראות את הצמרת בורחת להם.

איגור ז'סוס כבש ראשון לפורסט כבר בדקה החמישית, מורגן גיבס ווייט הכפיל בפנדל (51), עמנואל אמנגה צימק (54), אך גיבס ווייט השלים צמד (72) וכבש את השלישי של נוטינגהאם. אמנגה השלים צמד משלו בדקה ה-89, אך זה לא הספיק לקבוצה של צ'אבי אלונסו.