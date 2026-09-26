מנצ'סטר סיטי ניהלה במשך שנים מאבק משפטי מול מוסדות הכדורגל באנגליה ובאירופה, אבל כעת, לאחר שהפרמייר-ליג מצאה אותה אשמה כמעט בכל אחד מ-115 האישומים שהוגשו נגדה - כך לפחות על-פי שלל דיווחים ברחבי הממלכה - נחשפת גם התמונה שמאחורי הקלעים. לפי תחקיר שפורסם ב"דיילי מייל", המאבק בין המועדון לבין הרשויות הפך במשך השנים לעימות חריף במיוחד - כזה שבכירים המעורים בפרשה תיארו כ"לוחמה".

אחד האירועים החריגים התרחש במהלך החקירה שניהלה אופ"א סביב ההתנהלות הפיננסית של המועדון. חוקר חשבונאות פורנזית עצמאי, שנשכר כדי לסייע בבדיקת מיילים שנפרצו, גילה מכשיר מעקב מתחת למכוניתו כאשר הכניס אותה לטיפול במוסך.

גלריה הקבוצה שלו בבעיה גדולה. הולאנד ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

אין כל ראיה לכך שהמכשיר היה קשור למנצ'סטר סיטי, והפרשה לא התפתחה לחקירה משמעותית. עם זאת, לפי גורם שהיה מעורב בחקירה, האירוע המחיש היטב את האווירה ששררה סביב הפרשה. "כולם היו על הקצה. זה הרגיש כמו מלחמה", אמר.

הכול נראה אחרת כאשר השייח'ים מאבו דאבי השתלטו על מנצ'סטר סיטי ב-2008. תחת המנכ"ל גארי קוק, המועדון נתפס כחדש, נגיש ואפילו ידידותי יחסית לסביבה. סיטי הייתה עדיין האאוטסיידרית של הכדורגל האנגלי, והכסף הגדול שהגיע מהמפרץ עורר בעיקר זלזול מצד גורמים בממסד. אבל השינוי הגיע במהירות.

עם השנים הפך המועדון להרבה יותר לוחמני בכל הקשור להתמודדות עם גורמי הכדורגל. המינוי של פרן סוריאנו לתפקיד המנכ"ל סימן, לפי התחקיר, שינוי משמעותי בגישה. סיטי החלה להשקיע משאבים עצומים במאבקים המשפטיים שלה, ובמקביל אימצה קו תקיף מול הפרמייר-ליג ואופ"א. הרקע לעימות היה ברור: חוקי הפייר פליי הפיננסי.

המינוי שלו הביא לשינוי בגישה. סוריאנו (מימין) ( צילום: AP )

באופ"א החלו לקדם מגבלות שנועדו למנוע מבעלי הון להזרים סכומים בלתי מוגבלים למועדונים. בסיטי ראו בכך ניסיון של הממסד להגביל את המועדון בדיוק ברגע שבו הבעלות מאבו דאבי הפכה אותו לכוח עולה בכדורגל האירופי.

ב-2014 הורשעה סיטי בהפרת חוקי הפייר פליי הפיננסי של אופ"א ונענשה בקנס ובהגבלות בשוק ההעברות. אלא שהעונש לא גרם למועדון לוותר על המאבק.

"פרויקט הקשת"

במועדון אף העניקו למאבק המשפטי שם קוד: "Project Longbow" - "פרויקט הקשת". לפי התחקיר, עורך הדין סיימון קליף השתמש בשם בהשראת הקשת האנגלית ששימשה את האנגלים בקרבות ההיסטוריים מול הצרפתים. במרכז החקירות עמדו חשדות שלפיהם כספים שהוזרמו מאבו דאבי הוצגו כחסויות מסחריות, במטרה לעמוד לכאורה בדרישות חוקי הפייר פליי הפיננסי.

הפרשה קיבלה תפנית דרמטית ב-2018, כאשר האקר הפורטוגלי רוי פינטו פרסם במסגרת Football Leaks מיילים ומסמכים פנימיים של המועדון. אחת ההתכתבויות שנחשפו עסקה בחסות של Aabar. לפי התכתובת, מתוך התחייבות שנתית של 15 מיליון ליש"ט, רק 3 מיליון ליש"ט היו אמורים להגיע מהחברה, בעוד ש-12 מיליון ליש"ט נוספים אמורים היו להגיע ממקור אחר מטעם ההנהגה באבו דאבי.





טענות בדבר תשלומי שכר מוסווים. מאנצ'יני ( צילום: Paul ELLIS / AFP )

בתכתובת אחרת דובר על הסכם חסות בהיקף של 99 מיליון ליש"ט עם Etihad Airways, כאשר לפי המסמך החברה עצמה אמורה הייתה לספק רק 8 מיליון ליש"ט. סיטי הכחישה לאורך השנים את הטענות נגדה.

לאחר חשיפת המיילים פתחה אופ"א בחקירה מחודשת. לפי הממצאים שלה, סיטי הסתירה לכאורה 204 מיליון ליש"ט של הזרמות כספים מאבו דאבי באמצעות הצגתן כחסויות. ב-2020 הטילה אופ"א על המועדון הרחקה לשנתיים מהמפעלים האירופיים. אלא שסיטי ערערה לבית הדין לבוררות בספורט- וזכתה בערעור.

בית הדין קבע כי חלק מהטענות התייחסו לאירועים ישנים מדי וכי אופ"א לא הצליחה להציג בסיס מספק לחלק מהטענות. ההרחקה בוטלה, והקנס הופחת. מבחינת סיטי, היה זה ניצחון משמעותי במאבק מול אופ"א. מבחינת הפרמייר-ליג, החקירה רק התחילה.

סיטי תאבד את תארי האליפות? הולאנד ( צילום: PETER POWELL / AFP )

בפברואר 2023 הגישה הפרמייר-ליג את כתב האישום הגדול ביותר בתולדותיה נגד מועדון אחד - 115 סעיפים. יותר מ-50 מהם עסקו בהסכמי חסות. אחרים נגעו לטענות בדבר תשלומי שכר מוסווים לאנשי המועדון, בהם המאמן רוברטו מאנצ'יני והכוכב יאיא טורה. החקירה עצמה נמשכה כמעט חמש שנים.

לפי התחקיר, סיטי סירבה לשתף פעולה באופן מלא עם החקירה, והפרמייר-ליג נאלצה לפנות לבית המשפט כדי לחייב את המועדון למסור ראיות. המאבק המשפטי הפך בעצמו לקרב משמעותי. סיטי אף פתחה בהליך נפרד נגד מערכת החוקים של הפרמיירליג הנוגעת להסכמי חסות. במסגרת אותו הליך הופעלו שבעה עורכי דין ממשרד עורכי הדין היוקרתי בבריטניה. גם לאחר שהוועדה קבעה כי מערכת הכללים של הפרמיירליג תקינה בבסיסה, בסיטי הציגו את התוצאה כהישג עבורם.

אחרי ההכרעה בפרשת 115 האישומים, נשאלת השאלה האם העימות בין מנצ'סטר סיטי לפרמייר-ליג הגיע לסיומו. גורמים בכדורגל האנגלי קיוו שההכרעה תשים סוף לשנים של מתיחות, אך כלל לא בטוח שזה יקרה. הנהלת סיטי, ובראשה ח'לדון אל מובארק ופרן סוריאנו, עשויה להמשיך במאבק המשפטי ולתקוף את מסקנות ההרכב סעיף אחר סעיף

העימות לא נותר בין עורכי הדין. לפי התחקיר, חלק מאוהדי מנצ'סטר סיטי תקפו במשך השנים עיתונאים שפרסמו שאלות בנוגע להתנהלות המועדון. אחד העיתונאים אף ספג אירוע חמור במיוחד, כאשר לבנה הושלכה דרך חלון בביתו.

הפרמייר-ליג עצמה נזהרה מאוד מהדלפות במהלך החקירה. בליגה חששו שכל מידע שיודלף לתקשורת ישמש את סיטי כדי לטעון שההליך מוטה נגדה. גם העובדה שהפרמייר-ליג נאלצה לפנות לבית המשפט כדי לחייב את סיטי לשתף פעולה נחשפה רק לאחר מאבק משפטי נפרד שניהלו ב"דיילי מייל".

"המלחמה" עדיין לא הסתיימה

כעת, אחרי ההכרעה בפרשת 115 האישומים, נשאלת השאלה האם העימות בין מנצ'סטר סיטי לפרמייר-ליג הגיע לסיומו. גורמים בכדורגל האנגלי קיוו שההכרעה תשים סוף לשנים של מתיחות, אך כלל לא בטוח שזה יקרה. הנהלת סיטי, ובראשה ח'לדון אל מובארק ופרן סוריאנו, עשויה להמשיך במאבק המשפטי ולתקוף את מסקנות ההרכב סעיף אחר סעיף.