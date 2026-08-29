ענאן חלאילי רשם אתמול (שישי) הופעת בכורה בהרכב קריסטל פאלאס בפרמייר-ליג, ועוד מול אחת הקבוצות הטובות בעולם. הישראלי פתח ב-11 מול מנצ'סטר סיטי, שהייתה גדולה על המארחת וניצחה 1:4, אך למרות התוצאה המאכזבת מבחינת פאלאס, חלאילי יכול לסמן לעצמו ערב אישי מוצלח.

הישראלי הוצב באגף הימני והתמודד בעיקר עם אנטואן סמאניו. חלאילי הציג יכולת הגנתית טובה מאוד, לא חשש להיכנס לתיקולים ורשם גם מספר פריצות בחלק הקדמי. הנתונים הסטטיסטיים שלו בסיום המשחק המחישו עד כמה היה פעיל במישור ההגנתי.

גלריה ענאן חלאילי מול אנטואן סמאניו ( צילום: Henry NICHOLLS / AFP )

על פי דף הנתונים המתקדמים OptaJoe, חלאילי סיים את המשחק עם 10 תיקולים, והפך לשחקן הפרמייר-ליג הראשון מאז אנגולו קאנטה ב-2015 שרושם ציון דרך שכזה בהופעת הבכורה שלו בהרכב.

על פי Squawka, חלאילי רשם לא פחות משבעה תיקולים מוצלחים כבר במחצית הראשונה. מדובר היה במספר הגבוה ביותר של תיקולים שרשם שחקן כלשהו בפרמייר-ליג במחזור הראשון עד אותו שלב - כולל שחקנים ששיחקו 90 דקות.

10 - Anan Khalaili is the first player to record 10 tackles on their first Premier League start since N'Golo Kanté in August 2015.



Newcomer. pic.twitter.com/aaDwtyYkEx — OptaJoe (@OptaJoe) August 28, 2026

למרות ההפסד, חלאילי זכה למחמאות מאוהדי קריסטל פאלאס. בפודקאסט האוהדים Let's Talk Palace נכתב: "חלאילי היה מבריק במחצית הראשונה, במיוחד בהגנה שלו על סמאניו". גם בעמוד The Palace Way התלהבו מההופעה של הישראלי וכתבו: "חלאילי פשוט שחקן ממש טוב, לא?". ה-BBC העניק לחלאילי ציון 6, וציין כי הוא הפגין "מאמץ ואנרגיה, אך התקשה לייצר תרומה התקפית משמעותית".

מארסקה: "זה היה משחק שלם של שרקי"

מנגד, מנצ'סטר סיטי המשיכה את פתיחת העונה המוצלחת שלה תחת המאמן אנצו מארסקה. ארלינג הולאנד כבש את השער הראשון בנגיחה מדויקת במחצית הראשונה, אך ההצגה הגדולה הייתה שייכת לראיין שרקי. הקשר הצרפתי כבש בדקה ה-54 לאחר מבצע אישי נהדר, השלים צמד (59) בבעיטה מרחוק, והולאנד חתם את התוצאה עם שער נוסף שש דקות לפני שריקת הסיום.

איש המשחק. שרקי ( צילום: Reuters/Peter Cziborra )

מארסקה החמיא לשרקי, שנבחר גם לאיש המשחק. "ברור שהוא שמח, כי ההופעה שלו הייתה טובה מאוד, ולא בגלל שני השערים אלא בגלל האופן שבו הוא עבד ללא כדור", אמר. "הוא היה אחראי על הלחץ שלנו כשפאלאס החזיקה בכדור. זה היה משחק שלם שלו, עם ובלי הכדור".

"הוא אוהב כדורגל, ולכן הרבה יותר קל לעבוד איתו. הוא ראיין - הוא פשוט כזה. אנחנו יודעים כמה הוא טוב ואיזו איכות יש לו. כרגע הוא עוזר לקבוצה, והוא יעשה זאת גם בעתיד".