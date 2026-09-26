שישה חודשים אחרי שלא הצליחה להעפיל למונדיאל בפעם השלישית ברציפות, נבחרת איטליה עדיין מחפשת את הדרך החוצה מהמשבר. האזורי חזרו אתמול (שישי) לפעילות עם הפסד 2:0 ביתי לבלגיה במסגרת ליגת האומות, במשחק שהיה גם הופעת הבכורה המחודשת של רוברטו מנצ'יני על הקווים.

47,155 צופים בלבד הגיעו לאצטדיון האולימפיקו ברומא, שמכיל כ-70 אלף מקומות, והסבלנות ביציעים נגמרה מהר מאוד. כבר אחרי 20 דקות נשמעו שריקות בוז, לאחר שמיקה גודטס העלה את הבלגים ליתרון עם שערו הראשון במדי הנבחרת.

גלריה מאוכזב. מאנצ'יני ( צילום: Filippo MONTEFORTE / AFP )

קווין דה בריינה, שרשם את הופעתו ה-125 במדים הלאומיים, היה חתום על הבישול. כוכב הבלגים מצא את גודטס בצד שמאל, והקשר הצעיר חתך למרכז, עבר שלושה שחקנים איטלקים ושלח את הכדור לרשת של ג'אנלואיג'י דונארומה.

איטליה ניסתה לחזור למשחק, אך התקשתה לייצר מצבים משמעותיים. במחצית השנייה הבלגים הענישו פעם נוספת. דודי לוקאבאקיו קיבל את הכדור במתפרצת, התקדם לעבר הרחבה ושחרר בעיטה מרחוק שהכפילה את היתרון.

איטליה התקשתה לייצר מצבים משמעותיים. דומביה ( צילום: Andreas SOLARO / AFP )

"נתנו להם שטחים וספגנו שני שערים שאפשר היה להימנע מהם. יש הרבה עבודה לעשות", הודה ריקרדו קלאפיורי בסיום.

מבחינת מנצ'יני, מדובר בחזרה מתסכלת במיוחד לנבחרת. המאמן בן ה-61 הוביל את איטליה לזכייה ביורו ב-2021, אך התפטר במפתיע באוגוסט 2023 ועבר זמן קצר לאחר מכן לאמן את נבחרת סעודיה. כעת הוא שב לתפקיד, אך כבר במשחק הראשון שלו ספג ביקורת. "כשמפסידים, אף אחד לא שמח", אמר מנצ'יני. "כשמפסידים, אפשר לקבל שריקות בוז".

גם הקפטן ג'ובאני די לורנצו התייחס ליחס מהקהל וניסה להרגיע את הרוחות. "זה בהחלט לא נעים לעזוב את המגרש עם שריקות בוז, אבל אנחנו צריכים לקבל אותן", אמר. "הקבוצה ניסתה לעשות את המיטב. חבל, כי רצינו לפתוח את הבית בצורה טובה ואנחנו יודעים שאנחנו חייבים להשתפר".

קאליפיורי (מימין). "יש הרבה עבודה" ( צילום: Marco Rosi/Getty Images )

לדבריו, הלחץ הורגש כבר בתחילת המשחק. "התחלנו להרגיש בלחץ, אבל השתפרנו ככל שהמשחק התקדם. אם יתחילו מיד לפרק אותנו שוב לחתיכות, זה לא יעזור".

גם היכולת של דה בריינה לא נעלמה מעיניו של הקפטן האיטלקי, שמכיר אותו היטב מנאפולי. "הוא שחקן פנומנלי ואני בר מזל שאני רואה אותו באימונים מדי יום. הוא הציג משחק נהדר, לצערנו, אבל האיכות שלו ידועה לכולם.

"ראיתי קבוצה טובה לפרקים", הסביר קאליפיורי. רק התחלנו לעבוד עם מאמן חדש, אבל היו גם דברים שלא אהבתי. השארנו שטחים וספגנו שני שערים שאפשר היה למנוע. אנחנו חייבים לנסות להסתכל על הצדדים החיוביים".

קלאפיורי הוסיף: "יש הרבה עבודה לעשות. רק התחלנו עם מאמן חדש, אז נראה מה יהיה". עבור המגן, היה זה גם משחק יוצא דופן מבחינה אישית - לראשונה בנבחרת הבוגרת הוא שיחק בעמדת המגן השמאלי, התפקיד שבו הוא משחק באופן מסורתי בארסנל.