לפעמים מספיק רגע אחד כדי לשנות קריירה שלמה. עבור פראן טורס, הרגע הזה הגיע בדקה ה-106 של גמר המונדיאל מול ארגנטינה. החלוץ מצא את הרשת ברגע החשוב מכל והעניק לספרד גביע עולם שני בתולדותיה. "זה היה הרגע הגדול בחיי, צפיתי בזה בלופים", סיפר לאחר מכן. אלא שבחודש שחלף מאז אותו ערב, טורס הפך לא רק לאחד האנשים המדוברים בכדורגל הספרדי - אלא גם למטרה ללא מעט עקיצות ברשת.

הזכייה הפכה את טורס למבוקש מאוד גם מחוץ למגרש. הוא יצא לסבב תקשורתי בארה”ב, התראיין בין היתר ל-Vogue ול-Men’s Health, דיבר על שער הניצחון, החיים אחרי המונדיאל, אורח החיים שלו וההתמודדות עם הפרסום החדש. ב-Vogue, למשל, הכתבה הוצגה סביב מי שהפך לכוכב הגדול של גמר המונדיאל, בעוד טורס עצמו סיפר על השינוי העצום בתשומת הלב שהוא מקבל מאז אותו לילה.

גלריה פראן טורס עם גביע העולם ( צילום: David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אבל דווקא כמה מהקטעים הקלילים יותר מאותו סבב הפכו לתחמושת עבור מבקריו. באחד מהם התבקש טורס להעניק לעצמו דירוג ב-EA Sports FC, הגולשים נדהמו כשפראן אמר שמגיע לו 90 בקריטריון הבעיטה. מספר שעורר לא מעט לעג ברשת. בסרטון אחר הוא התבקש לנחש כמה שערי ליגה כבש במדי ברצלונה. כשגילה שהמספר עומד על 41, הוא נראה מופתע ואף הודה שהיה משוכנע שכבש יותר. לאחר ההצהרות האלו של טורס, החלו להעלות ברשת מקבצי החטאות של החלוץ, על מנת להזכיר לכולם באיזה שחקן באמת מדובר.





גם כשנשאל על עתידו בברצלונה, טורס לא בדיוק ניסה להנמיך ציפיות. כשנשאל מה הקטלאנים צריכים לעשות כדי שישאר, המסר שלו היה ברור: "הם צריכים להראות לי שהם רוצים אותי", ולהגיע לשולחן המשא ומתן.

ברשתות, בכל אופן, הסבלנות כלפיו החלה להיגמר. "הוא מתנהג כאילו הוא רונאלדו נזאריו בשיאו", כתב אחד מאוהדי ברצלונה, בעוד אחר טען כי "השער הזה ניפח לו את האגו בצורה מטורפת". אחר סיכם: "יותר מדי אגו, פחות מדי חשיבה ביקורתית".

פראן טורס במגרש ה"יאנקיז" בארצות הברית ( צילום: Vincent Carchietta-Imagn Images )

גם ההצהרות לגבי עתידו לא התקבלו היטב אצל כולם, כשאחד האוהדים כתב: "אם הוא לא מחויב למועדון, שיילך". לצד הביקורת ברשת הגיעה גם ביקורת מקצועית: העיתונאי הספרדי הבכיר רמון בסה טען כי למרות שער הניצחון בגמר, טורס הוא "יותר מחליף מאשר שחקן הרכב", והדגיש כי מבחינתו ברצלונה עדיין זקוקה לחלוץ מרכזי אמין יותר.

מוצג בקבוצה החדשה ( צילום: האתר הרשמי של פריז סן ז'רמן )