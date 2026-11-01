ריאל מדריד ממשיכה במומנטום. שבוע אחרי הניצחון בקלאסיקו, הקבוצה של ז'וזה מוריניו גברה היום (ראשון) 0:3 בחוץ על ראסינג סנטאנדר ורשמה ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות. הבלאנקוס, המדורגים במקום השלישי בליגה הספרדית, צימקו את הפער מהמוליכה ברצלונה לשלוש נקודות, ומאתלטיקו מדריד שבמקום השני לנקודה בלבד.

ריאל מדריד ממשיכה במומנטום. שבוע אחרי הניצחון בקלאסיקו, הקבוצה של ז'וזה מוריניו גברה היום (ראשון) 0:3 בחוץ על ראסינג סנטאנדר ורשמה ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות. הבלאנקוס, המדורגים במקום השלישי בליגה הספרדית, צימקו את הפער מהמוליכה ברצלונה לשלוש נקודות, ומאתלטיקו מדריד שבמקום השני לנקודה בלבד.

ריאל מדריד ממשיכה במומנטום. שבוע אחרי הניצחון בקלאסיקו, הקבוצה של ז'וזה מוריניו גברה היום (ראשון) 0:3 בחוץ על ראסינג סנטאנדר ורשמה ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות. הבלאנקוס, המדורגים במקום השלישי בליגה הספרדית, צימקו את הפער מהמוליכה ברצלונה לשלוש נקודות, ומאתלטיקו מדריד שבמקום השני לנקודה בלבד.

ריאל הכריעה את ההתמודדות כבר במחצית הראשונה. קיליאן אמבאפה העלה אותה ליתרון בפנדל בדקה ה-11, וכעבור עשר דקות היה שותף גם למהלך שהוביל לשער השני. הצרפתי החליף מסירות עם ארדה גולר, ששלח את ג'וד בלינגהאם לעומק. האנגלי עקף את השוער יולן אגירסבאלה וגלגל לרשת החשופה. בדקה ה-36 הגיע הרגע של יאן דיומאנדה. שחקן ההתקפה מחוף השנהב שלח כדור קופץ בעוצמה לחיבורים וקבע 0:3, תוך שהוא ממשיך בתקופה המצוינת שלו: ארבעה שערים ושלושה בישולים בשש הופעותיו האחרונות.

ריאל הכריעה את ההתמודדות כבר במחצית הראשונה. קיליאן אמבאפה העלה אותה ליתרון בפנדל בדקה ה-11, וכעבור עשר דקות היה שותף גם למהלך שהוביל לשער השני. הצרפתי החליף מסירות עם ארדה גולר, ששלח את ג'וד בלינגהאם לעומק. האנגלי עקף את השוער יולן אגירסבאלה וגלגל לרשת החשופה. בדקה ה-36 הגיע הרגע של יאן דיומאנדה. שחקן ההתקפה מחוף השנהב שלח כדור קופץ בעוצמה לחיבורים וקבע 0:3, תוך שהוא ממשיך בתקופה המצוינת שלו: ארבעה שערים ושלושה בישולים בשש הופעותיו האחרונות.

ריאל הכריעה את ההתמודדות כבר במחצית הראשונה. קיליאן אמבאפה העלה אותה ליתרון בפנדל בדקה ה-11, וכעבור עשר דקות היה שותף גם למהלך שהוביל לשער השני. הצרפתי החליף מסירות עם ארדה גולר, ששלח את ג'וד בלינגהאם לעומק. האנגלי עקף את השוער יולן אגירסבאלה וגלגל לרשת החשופה. בדקה ה-36 הגיע הרגע של יאן דיומאנדה. שחקן ההתקפה מחוף השנהב שלח כדור קופץ בעוצמה לחיבורים וקבע 0:3, תוך שהוא ממשיך בתקופה המצוינת שלו: ארבעה שערים ושלושה בישולים בשש הופעותיו האחרונות.