הארי קיין ממשיך לכתוב את שמו בספרי ההיסטוריה של הכדורגל הגרמני. חלוץ באיירן מינכן הפך אתמול (שישי) לשחקן המהיר ביותר אי פעם שמגיע ל-100 שערים בבונדסליגה, כשכבש את שערו ה-100 במפעל כבר בהופעתו ה-98 בלבד.

קיין השלים את ציון הדרך בדקה ה-39, כשדייק מהנקודה הלבנה ב-0:7 האדיר של באיירן על אוניון ברלין. בכך ניפץ את השיא הקודם, שהיה שייך לדיטר מולר, שהגיע ל-100 שערי בונדסליגה אחרי 129 הופעות במדי קלן בשנות ה-70.

גלריה מכונת שערים. קיין ( צילום: Alexandra BEIER / AFP )

החלוץ האנגלי לא הסתפק בשער אחד. במחצית השנייה הוא מצא שוב את הרשת והשלים את שערו ה-101 בליגה, בדרך לניצחון מוחץ של באיירן, שטיפסה, לפחות זמנית, לפסגת הטבלה.

"אני מאוד גאה להגיע ל-101 שערים בבונדסליגה", אמר קיין לאחר המשחק. "בזמן הקצר שאני כאן, נהניתי מכל שנייה. כשאני משחק עם השחקנים האלה, אני יודע שאקבל הזדמנויות. העובדה שיש לי יותר שערים ממשחקים היא כמובן נתון נהדר".

Brilliant team performance and the perfect result before internationals 🙌



Personally very proud to get to 100 Bundesliga goals in record time - never possible without all the support from teammates and staff and the fans. ❤️🙌 pic.twitter.com/AdQdQC62d8 — Harry Kane (@HKane) September 18, 2026

קיין הגיע לבאיירן בקיץ 2023 מטוטנהאם, ומאז הפך למכונת שערים של ממש. בעונת הבכורה שלו בבונדסליגה הוא כבש 36 שערים, הוסיף 26 בעונת 2024/25 ו-35 נוספים בעונה שעברה. בכל שלוש העונות שלו בגרמניה הוא סיים כמלך השערים של הליגה, וסייע לבאיירן לזכות באליפות בשתי העונות האחרונות.

גם ברמה האישית קיין כבר מחזיק בשיא מרשים נוסף. בספטמבר 2025 הוא הגיע ל-100 שערים בכל המסגרות במדי באיירן אחרי 104 הופעות בלבד, והפך לשחקן המהיר ביותר במאה ה-21 שהגיע ל-100 שערים במועדון מהטופ-5 האירופי. הוא הקדים בכך את כריסטיאנו רונאלדו, שנזקק ל-105 משחקים בריאל מדריד, ואת ארלינג הולאנד, שהגיע לאותו מספר הופעות במנצ'סטר סיטי. מאז המשיך קיין להגדיל את מאזנו, וכעת הוא עומד על 151 שערים ב-154 הופעות במדי באיירן בכל המסגרות.

מי יכול לעצור אותו? קיין ( צילום: Alexandra BEIER / AFP )

העונה הנוכחית עשויה להיות משמעותית במיוחד עבור החלוץ. אחרי שבעונה שעברה כבש 35 שערים בבונדסליגה ו-61 בכל המסגרות, קיין מכוון גם לציון דרך נוסף של 200 שערים בכל המסגרות. במקביל, הוא ממשיך להיות אחד השמות הבולטים במאבק על כדור הזהב, שיוענק ב-26 באוקטובר.

גם בנבחרת אנגליה קיין ממשיך להחזיק בשיא הכיבושים בכל הזמנים, ובקיץ האחרון העלה את מאזנו ל-70 שערים. חוזהו בבאיירן מסתיים בתום העונה, אך החלוץ הבהיר כי הוא מרוצה מאוד במינכן וכי השיחות על חוזה חדש כבר מתנהלות. "אני מאושר כאן", אמר. "השיחות נמשכות ויימשכו בתקופה הקרובה. אפשר לראות איך אני משחק ואת החיבור שלי עם האוהדים".

החשבון הרשמי של אוניון ברלין מפרגן לקיין ועוקץ את ימאל

Hätte dieser 19-jährige Lausbub aus Barcelona nicht einfach seinen Mund halten können? Kane und Olise sind heute richtig on fire und beweisen, dass sie Ballon-d'-Or-Material sind.#FCBFCU | 7:0 | 77' — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 18, 2026

מי שעמד עוד אתמול במרכז חגיגת השביעייה של באיירן היה מייקל אוליסה. הצרפתי בן ה-24 כבש שלושער ראשון בקריירה, נבחר לאיש המשחק וסחף את האלופה הגרמנית לניצחון חד-צדדי. אחרי המשחק נשאל מאמן באיירן, וינסנט קומפני, מהן התכונות שהוא הכי אוהב אצל הכוכב הצרפתי. התשובה שלו הייתה חד-משמעית: הכול.

"הוא החבילה השלמה. הדרך שבה הוא משחק כדורגל, אבל גם מי שהוא כאדם", אמר קומפני. "אני לא רוצה להיות 'אוהד' של השחקנים שלי - מבחינתי חשוב איך הם כבני אדם. מייקל אוליסה הוא החבילה השלמה, וקל לעבוד עם שחקנים כאלה. הוא משחק ברמה הזו כבר כמעט שנתיים וחצי, והוא בהחלט נמצא בדרך טובה".