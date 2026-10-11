ארבעה ימים אחרי משחק הפרישה המרגש שלו מנבחרת ארגנטינה, ליאו מסי חזר הלילה (בין שבת לראשון) לכבוש במדי אינטר מיאמי, עם צמד בניצחון 0:4 על די.סי. יונייטד במסגרת העונה הסדירה ב-MLS. גם לואיס סוארס כבש פעמיים, כאשר הפרעוש העלה את מאזנו ל-23 שערי ליגה והגדיל את יתרונו במירוץ לנעל הזהב של ה-MLS לשנת 2026. תאי בריבו רשם 90 דקות במדי האורחת.