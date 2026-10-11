ארבעה ימים אחרי משחק הפרישה המרגש שלו מנבחרת ארגנטינה, ליאו מסי חזר הלילה (בין שבת לראשון) לכבוש במדי אינטר מיאמי, עם צמד בניצחון 0:4 על די.סי. יונייטד במסגרת העונה הסדירה ב-MLS. גם לואיס סוארס כבש פעמיים, כאשר הפרעוש העלה את מאזנו ל-23 שערי ליגה והגדיל את יתרונו במירוץ לנעל הזהב של ה-MLS לשנת 2026. תאי בריבו רשם 90 דקות במדי האורחת.
אינטר מיאמי עלתה ליתרון כבר בדקה השלישית, כשסוארס כבש לאחר כדור רוחב של סרחיו רגילון ונגיחה של חרמן ברטרמה. החלוץ האורוגוואי השלים צמד בדקה ה-39, שוב מבישול של ברטראמה.
בדקה ה-47 הגיע תורו של מסי: סוארס מסר לו כדור מדויק, והקפטן הארגנטינאי שלח אותו לרשת בבעיטה בנגיעה אחת ברגל שמאל. בדקה ה-60 השלים מסי צמד במהלך אישי מרשים, אחרי שקיבל מסירה מרודריגו דה פול, חלף על פני שני שחקני הגנה ובעט לפינה הימנית התחתונה.
דה פול רשם את בישולו ה-13 העונה, בעוד סוארס העלה את מאזנו לתשעה בישולים. ברטראמה סיפק שני בישולים במשחק, והשוער דיין סנט קלייר שמר על שער נקי.
אינטר מיאמי חזרה למסלול הניצחונות והאריכה את רצף המשחקים ללא הפסד מול די.סי. יונייטד לשבעה, עם חמישה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו.
בקרב הליגיונרים הישראלים ב-MLS, בלט עידן טוקלומטי הלילה (בין שבת לראשון) עם צמד ובישול בניצחון 2:3 על דאלאס. הישראל כבש את שער הניצחון הדרמטי במשחק בדקה השנייה של תוספת הזמן, במשחק גשום במיוחד.
דאלאס עלתה ליתרון בדקה ה-22 משער של לוגן פארינגטון, ופטר מוסה הכפיל בדקה ה-64 אלא שאז הופיע הישראלי, צימק בדקה ה-70, ארבע דקות לאחר מכן בישל את השוויון להארי טופולו, וכשנדמה היה שהמשחק יסתיים בחלוקת נקודות, הישראלי השלים צמד בדקה ה-92 והעניק לשארלוט ניצחון יקר – 13 העונה, שמדרג אותה במקום החמישי במזרח (46 נקודות).
ליאל עבדה פתח בהרכב לצד טוקלמטי והוחלף בדקה ה-69.