מנצ'סטר יונייטד מתקרבת לשינוי נוסף על הקווים. לפי דיווחים שהתפרסמו באנגליה הלילה (בין שני לשלישי), במועדון גוברת ההערכה כי מייקל קאריק יסיים את תפקידו במהלך פגרת הנבחרות, בעקבות פתיחת העונה הקשה וההידרדרות למקום ה־18 בפרמייר ליג.

לפי דייויד אורנשטיין ועמיתיו ב"אתלטיק", יונייטד כבר החלה לבחון מחליפים אפשריים, ומספר מקורות מעריכים שהשינוי יתרחש לפני משחק החוץ מול ליברפול ב-22 בנובמבר. עם זאת, במועדון ממשיכים להבהיר כי ההחלטה אינה סופית, וכי פרידה מקאריק תדרוש את אישורם של ג'ים רטקליף ומשפחת גלייזר.

הפעם האחרונה שעמד על הקווים כמאמן יונייטד? קאריק נגד וילה ( צילום: Darren Staples / AFP )

העיתונאי בן ג'ייקובס דיווח כי המנהל המקצועי ג'ייסון ווילקוקס והמנכ"ל עומאר בראדה כבר המליצו לבצע שינוי, וכי הודעה עשויה להגיע בתוך 24 שעות. ב-BBC דיווחו בניסוח זהיר יותר על ציפייה גוברת שהשניים ימליצו לפטר את המאמן, תוך הדגשה שהליך בחינת מצבו עדיין מתנהל.

קאריק קיבל הזדמנות נוספת לאחר התבוסה הביתית 3:0 לבורנמות' לפני כשבועיים, אבל שלושת המשחקים הבאים לא הספיקו כדי לשנות את התמונה. יונייטד הפסידה 2:0 לצ'לסי, חזרה מפיגור שני שערים לניצחון 2:3 על רומא בליגת האלופות, וביום ראשון חילצה 4:4 דרמטי מול אסטון וילה בזכות שערים של ג'ושוע זירקזי ופטריק דורגו בתוספת הזמן. למרות הקאמבקים, היא יוצאת לפגרה עם ניצחון ליגה אחד בלבד בעשרה מחזורים.

אחד השמות הבולטים ברשימת המועמדים הוא מאוריסיו פוצ'טינו. לפי ה-BBC, מאמן נבחרת ארה"ב פתוח לאפשרות להגיע לאולד טראפורד, אף שהאריך את חוזהו באוגוסט. על פי הדיווח, ההסכם כולל סעיפים שעשויים לאפשר לו לעזוב לטובת משרות מסוימות. גם אדי האו ויוליאן נגלסמן נמצאים בתמונה.