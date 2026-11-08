בצפו בתקציר: 0:3 נפלא לריאל על ולנסיה ( ONE )

קיליאן אמבאפה האריך את רצף הכיבושים שלו, פדה ואלוורדה שוב מצא את הרשת מרחוק, אבל אחרי ה-0:3 של ריאל מדריד על ולנסיה אמש (שבת), ארדה גולר זכה לחלק נכבד מאור הזרקורים. הקשר הטורקי סיים עם שער ובישול, היה מעורב שוב ושוב בהתקפות של הבלאנקוס וסיפק הופעה שזכתה למחמאות בספרד ומחוצה לה.

ב"אס" לא חסכו במחמאות: "יש לו שרביט ברגל שמאל, אבל גם פטיש", כתבו על השילוב בין היצירתיות שלו לאיום על השער, וסיכמו: "רסיטל, ונגמרים שמות התואר". בניתוח התמקדו בביטחון של גולר ובחיבור שלו עם ברנרדו סילבה ו-ואלוורדה. העבודה של האורוגוואי באגף, הסבירו, מעניקה לטורקי חופש לנוע וליצור. גם התיאום עם אמבאפה, שתואר כשותף המועדף עליו, זכה לתשומת לב.

גלריה הצמד החזק בריאל. ארדה גולר ואמבאפה ( צילום: REUTERS/Pablo Morano )

הרגע שהמחיש את החיבור הזה הגיע בדקה ה-75. גולר השתלט על הכדור, הסתובב ושלח מסירה נהדרת לאמבאפה, שעקף את סטולה דימיטרייבסקי וקבע את תוצאת הסיום. זו הייתה פעולה ששילבה שליטה, ראיית משחק ותזמון, והשלימה ערב שבו הטורקי תרם גם כמסיים וגם כמבשל. במחצית הראשונה הוא הגיע למקום הנכון ברחבה וסיים בנגיעה, דווקא ברגל ימין, מהלך שהוביל ג'וד בלינגהאם.

גם בסיקור באנגלית התלהבו. בדירוג השחקנים שפורסם ב"יאהו ספורט" זכה גולר לציון 9, לצד ציון השער, הבישול ושלוש מסירות המפתח שלו. "שיחק בסמכותיות ובקור רוח, ונראה בשליטה מוחלטת בכל פעם שהכדור היה אצלו", נכתב עליו. המחמאות התמקדו לא רק בתרומה הישירה לתוצאה, אלא גם בביטחון שבו ניהל את פעולותיו עם הכדור.

"קור רוח וסמכותיות". ארדה גולר ( צילום: AP Photo/Alberto Saiz )

באתר The 4th Official העניקו לו גם כן ציון 9, הגבוה ביותר מבין שחקני ריאל, לעומת 8 לאמבאפה ולוואלוורדה. בנימוק לציון תיארו אותו כ"איום מתמשך בשליש הקדמי", כשהשער והבישול סיפקו ביטוי להשפעתו על המשחק.

למעשה, גולר יכול היה לסיים את הערב עם מספרים מרשימים עוד יותר. לפני ההפסקה דימיטרייבסקי הדף בעיטה חזקה שלו מחוץ לרחבה, ובמחצית השנייה השוער ניצח אותו גם במפגש של אחד על אחד. בהמשך הגיע הבישול לאמבאפה, שסייע לצרפתי למצוא את הרשת במשחק שביעי ברציפות.

איש המשחק ( צילום: JOSE JORDAN / AFP )

בטורקיה חגגו את ההופעה של נציגם. ב"ייני שפאק" בחרו בכותרת "החתימה של ארדה גולר על הניצחון של ריאל מדריד", וציינו כי נבחר לשחקן המשחק. עבור הקשר בן ה-21, היה זה שער הליגה השלישי העונה, בערב שבו הבישול שלו היה מרשים לא פחות מהכיבוש.