דור תורג'מן המשיך הלילה (בין ראשון לשני) את העונה הטובה שלו ב-MLS, כשהוביל את ניו אינגלנד רבולושן לניצחון חוץ 1:2 על שיקגו פייר ורוברט לבנדובסקי. החלוץ הישראלי כבש את השער הראשון ובישל את השני, בדרך להופעתו השלישית העונה שבה היה מעורב בשני שערים לפחות.

תורג'מן העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-39. ג'קסון יואיל הרחיק את הכדור מתוך הרחבה ושלח את הישראלי למתפרצת, תורג'מן הקדים את הבלם סם רוג'רס, דהר לעבר השער והכניע את כריס בריידי בבעיטה מדויקת לפינה. זה היה שערו השביעי העונה והשלישי בחמשת משחקיו האחרונים

דור תורג'מן במדי ניו אינגלנד רבולושן ( צילום: Paul Rutherford/Imagn Images/Reuters )

שתי דקות לאחר פתיחת המחצית השנייה שוב קיבל תורג'מן כדור עומק מיואיל, חדר לרחבה מצד שמאל והעביר מסירת רוחב נמוכה לפייטון מילר, שדחק מקרוב וקבע 0:2. בכך העלה הישראלי את מאזנו לחמישה בישולים העונה, לצד שבעת שעריו.

מארן היילה-סלאסי צימק בדקה ה-62 ואף מצא שוב את הרשת כעבור ארבע דקות, אך השער נפסל בשל נבדל. שיקגו הפעילה לחץ כבד עד הסיום ורשמה 21 איומים לעומת ארבעה בלבד של ניו אינגלנד, אך מאט טרנר וההגנה הצליחו לעצור גם את לבנדובסקי ולשמור על היתרון.