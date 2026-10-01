בקיץ, במהלך הגביע העולמי, טסתי למדיירה כדי לאסוף חומרים על עיר הולדתו של כריסטיאנו רונאלדו. ביקרתי במקום שבו נולד, גדל, המגרש שבו שיחק כדורגל בפעם הראשונה, הנהר שבו כמעט טבע כילד. דיברתי עם חברי ילדות, עם מכרים ושכנים של המשפחה, עם מורות, עם נזירות שלימדו אותו בכיתות א'-ג', עם מאמנים שלו מהמועדון הראשון שבו שיחק כדורגל.

ראיתי עם ההמונים בכיכר המרכזית את הדרמה בשלב 32 הגדולות, כשפורטוגל ניצחה את קרואטיה 1:2. דיברתי לאחר מכן עם בחור מקומי. ליבו היה רחב משמחה, ובטנו מלאה מבירה. "אין בעולם", הוא אמר לי, "מישהו שהוא יותר פטריוטי מרונאלדו, מישהו שאוהב את פורטוגל יותר ממנו. אין דבר בעולם שרונאלדו אוהב כמו את החולצה הלאומית, ובגלל זה אני בטוח שהוא יישאר איתנו עוד ארבע שנים, עד שנארח את המונדיאל".

גלריה רונאלדו רגע לפני שנטש את אימון הנבחרת במאלמו ( צילום: Johan NILSSON / various sources / AFP )

רונאלדו, 41, אכן הוביל כקפטן את הנבחרת נגד וויילס, המשחק הראשון בחלון הנוכחי בליגת האומות. במשחק השני, שבו פורטוגל ניצחה בנורווגיה, רונאלדו לא שותף כלל. בפגישה לאחר המשחק, בנוכחות נשיא ההתאחדות של פורטוגל, המאמן ז'ורזה ז'סוס (שהחליף את רוברטו מרטינס אחרי המונדיאל) ורונאלדו עצמו, התנצל המאמן בפני הכוכב והודה שהיו אלה זו טעות וחוסר כבוד כלפיו לתת לו להתחמם במשך חצי שעה מבלי לשחק. לפי עיתונאי הספורט הספרדי אדו אגירה, הנחשב למקורב של רונאלדו ומשמש לעיתים כשופר שלו, ז'סוס הבטיח לרונאלדו כי הוא גם יתנצל בפניו ציבורית.

אבל בפגישה עם העיתונאים, ז'סוס בן ה־72 לא התנצל על כלום. מבחינתו לא היה שום סיפור. רונאלדו עבורו הוא עוד שחקן בסגל. "אני יכול להבטיח מה שאני רוצה", אמר המאמן, "אמרתי לו שהוא לא ישחק, שהוא על הספסל ואם אני אצטרך אותו ל־30 דקות, הוא ישחק, ואם לא אז הוא לא ישחק. שום שחקן לא ישנה את דעתי. לא הוא, לא נשיא ההתאחדות ולא אף אחד בכדורגל. לעולם לא". ז'סוס גם טען שעומס המשחקים של רונאלדו נקבע ביניהם מראש וכי אין ביניהם שום סכסוך.

אחרי ההבהרה הזו רונאלדו, כדורגלן ואדם הנשמר בכבודו, נעלב, דיבר על תחושה של בגידה ועזב את מחנה האימונים של הנבחרת במטוס פרטי. הוא הוציא את עצמו מהסגל למשחק נגד דנמרק. "בבוא הזמן אני אסביר לציבור הפורטוגלי את הסיבות לעזיבתי את הנבחרת, שתמיד הקדשתי את עצמה אליה בצורה מלאה", כתב רונאלדו בחשבון האינסטגרם שלו. רפאל לאאו מגלאטסראיי קיבל במקומו את החולצה מספר 7. זה קרה אמנם מסיבות טכניות (חוקי אופ"א קובעים כי הנבחרות ישתמשו בכל מספרי החולצות מ־1 ועד 26), אבל קשה להימנע מההרגשה שמדובר במטאפורה, וכי רונאלדו הגיע לסוף דרכו בנבחרת הלאומית – ולרוע המזל, מדובר בגירושין מכוערים במיוחד.

בהופעה האחרונה עד כה נגד וויילס ( צילום: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP )

80 אחוז נגד הכוכב

רונאלדו הפך את החולצה הזו למותג. CR7. לראות מישהו אחר בנבחרת פורטוגל עם הספרה הזו, זה סוג של פאטה מורגנה. הוא השחקן המוביל בקטגוריות משחקים לאומיים עם 234 הופעות (אחריו: מסי עם 207), ושערים במדי הנבחרת עם 146 כיבושים (אחריו: לאו מסי עם 125). מדובר באוצר לאומי. כולם ידעו שזה הולך לקראת הסוף, אבל אף אחד לא רצה שזה ייגמר ככה.

השיח סביב רונאלדו והנבחרת מתמשך כבר שש שנים לפחות. יש מי שאומרים שהוא צריך ללכת, שהוא כבר בן 41 ולא נראה צעיר ביום אחד מהגיל הזה, שהוא נטל על הנבחרת ולא נותן לה להתפתח לכיוונים אחרים. מחנה רונאלדו טוען שעדיין מדובר באחד השחקנים הכי טובים בעולם, שהוא נתן מספיק לנבחרת והרוויח ביושר את הזכות לבחור מתי ללכת. הוויכוחים הללו העלו טון לאחר המשחק נגד נורווגיה – בו פורטוגל ניצחה – אבל מאז העימות הפומבי והעזיבה של רונאלדו, הדיון הציבורי בפורטוגל קיבל נרטיב אחר: נדמה ששקעה ההבנה שרונאלדו והנבחרת כבר לא.

כולם היו בטוחים שזה נגמר כבר אחרי ההפסד לספרד בשמינית גמר המונדיאל. מרטינס נתן לרונאלדו קרדיט בלתי נגמר ובלתי מוצדק, למרות מאזני ההבקעות הרעים ולמרות הכשלונות ברוב הטורנירים הגדולים (בזכייה ביורו 2016 הוא נפצע מוקדם בגמר...). אחרי ההדחה, הציבור הפורטוגלי היה בטוח שרונאלדו יוזמן לעוד משחק אחד, משחק הפרידה, אבל כשז'סוס, מאמנו לשעבר של רונאלדו באל־נאסר, הודיע על הסגל לקראת ליגת האומות, מפעל שבו פורטוגל היא מחזיקת הגביע, רונאלדו היה בפנים. מה שהופך את מה שקרה בשבוע האחרון לביזארי במיוחד.

פרידה לא יפה. רונאלדו ( צילום: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) )

לפי העיתונות הפורטוגלית, ז'סוס הבטיח לרונאלדו שיעלה בהרכב נגד וויילס ובמשחק הביתי מול הנורווגים שיסגור את החלון. "אם אני צריך לשבת על הספסל, אני אקבל את זה", אמר רונאלדו, "ואין לי שום בעיה אם לא יכניסו אותי בהמשך". אבל אז הגיעה פרשת החימום בנורווגיה, כשהמאמן החליט שמהלך המשחק דורש חילופים שונים. עימות כזה (גם בגלל לחץ מהספונסרים) עלה למאמנים אחרים במשרתם. ז'סוס נמצא במקום וגיל שבו הדברים הללו לא מזיזים לו.

"אנחנו הפורטוגלים קנאים, מתנשאים ובורים", כתבה אחותו של רונאלדו באינסטגרם, "מגיע לנו לחזור לבינוניות שבה היינו שרויים לפני עידן כריסטיאנו רונאלדו. תודה על הכל, CR7! הגיע לך יותר מזה". דעת הציבור בפורטוגל נוטה לא להסכים איתה: 80 אחוזים מהציבור מאמינים שהוא אשם בסיטואציה וכי האקטים שלו מהווים למעשה בגידה במורשת של עצמו.