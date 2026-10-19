מנצ'סטר סיטי ממשיכה להוביל את טבלת הפרמייר-ליג עם מאזן מושלם - שבעה ניצחונות בשבעת המחזורים הראשונים של העונה, אולם העונש שהיא צפויה לספוג בשל העבירות החמורות שעברה ממשיך להטיל צל על ההישגים.

האלופה נמצאה אשמה בהפרות פיננסיות חמורות ורבים מעריכים כי עונש כבד יוטל עליה בשלב מסוים בעתיד הקרוב. לפי דיווח של הוליבר הולט מהדיילי מייל, גורמים המעורים בפרטי הפרשה טוענים כי העונש צפוי להיות הפחתת נקודות מאסיבית שתבטיח את ירידתה לצ'מפיונשיפ - ועונשים נוספים עשויים להגיע בעונה הבאה, אך היא לא תורד לליגה הרביעית.

ארלינג הולאנד ( צילום: Alex Pantling/Getty Images )

עוד צוין בדיווח כי "הפרמייר-ליג לוחצת לפרסם את העונש שיוטל על סיטי עוד לפני ההכרעה בערעור שלה, שסביר כי לא תתקבל לפני סוף ינואר".

הדיווח המדובר מצטרף לזה של עיתונאי הספורט הקולומביאני ססאר אוגוסטו לונדוניו, לדבריו אופ"א קרובה לכאורה להודיע כי אם סיטי תימצא אשמה לאחר הערעור שהגישה, היא תורחק מכל המפעלים האירופיים לתקופה של שבע עד עשר שנים.