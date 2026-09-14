מנצ'סטר סיטי ניצחה אתמול (ראשון) את מנצ'סטר יונייטד 0:1 בדרבי במשחק ענק, אך הלילה, איגוד השופטים האנגלי קבע כי שער הניצחון שכבש ארלינג הולאנד, היה צריך להפסל. לדבריהם, בעת המסירה הולאנד אכן לא היה בעמדת נבדל, אך אנסו פרננדס, היה. במשחק, שופטי ה-VAR קבעו שהשער מאושר כי פרננדס לא נגע בכדור, אך לא זיהו כי הייתה לו השפעה על השער מעמדת נבדל.

בהודעתם נכתב: "החלטת השופט במגרש הייתה נבדל לחובת ארלינג הולאנד – ההחלטה נבדקה ב-VAR ונמצא כי הוא לא היה בעמדת נבדל. באותה התקפה, נקבע כי אנסו פרננדס לא נגע בכדור ולכן כל עבירת נבדל הופכת לסובייקטיבית. עם זאת, במקרה זה, ה-VAR לא זיהה את ההשפעה הסבירה של מיקומו והיה עליו להמליץ לשופט לגשת למסך לבדיקה חוזרת. נוצר קשר הערב עם מנצ'סטר יונייטד כדי להכיר במה שאנו רואים כטעות בשיקול הדעת. תתבצע בדיקה של האירוע."

ארלינג הולאנד חוגג את שערו הלא חוקי ( צילום: Michael Regan/Getty Images )

להודעה הדרמטית הזו, אוהדי יונייטד היו חצויים בתגובותיהם. חלק כתבו: "קצת מאוחר מדי עכשיו, בשביל זה VAR קיים לא? ועדיין יש טעויות נוראיות כאלה". או "שוד, תחזירו לנו את הנקודות". החלק האחר של האוהדים, כתב שכך או כך לא הגיע לקבוצתו לנצח, כי מנצ'סטר סיטי הייתה בעשרה שחקנים ברוב המשחק. "טוב לדעת, אבל בתור אוהד יונייטד אמיתי, לא הגיע לנו לנצח או אפילו לעשות תיקו עם איך ששיחקנו".