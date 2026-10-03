גם באירלנד וברחבי אירופה התקשו להישאר אדישים להפסקה הדרמטית של מסיבת העיתונאים של נבחרת אירלנד בסרביה, לקראת משחק מחר (21:45) נגד נבחרת ישראל. יש לציין, כי התדרוך המשיך בחדר אחר באצטדיון באצטדיון בבאצ'קה טופולה (TSC), אבל ללא העיתונאים הישראלים.
ב-RTE האירי נכתב כי "התדרוך לעיתונאים הסתיים בפתאומיות לאחר שההתאחדות האירית דחתה טענות ישראליות לגזענות מצד שחקני אירלנד ובעקבות עימות בין עיתונאי ישראלי לבין קצין התקשורת של ההתאחדות האירית (FAI), קירן קראולי. העיתונאי טען כי שחקנים אירים כינו שחקנים ישראלים 'קופים'".
הכותרת ב"אייריש טיימס", טענה כי מסיבת העיתונאים הוספקה "לאחר התקפה מילולית של עיתונאים ישראלים", ותיארה את הדרמה בבצ'קה טופולה כ"סצינה כאוטית", כאשר עיתונאי ישראלי "העלה טענה נגד שחקנים אירים, שאותה דחה קצין העיתונות של ההתאחדות האירית, ובכך חתך את מסיבת העיתונאים. הדבר הוביל לעימותים מילוליים זועמים בתוך החדר, ובהמשך גם מחוצה לו, כאשר ההתאחדות האירית ניסתה להמשיך בריאיון עם האלגרימסון עבור אנשי התקשורת האירים שנכחו במקום. בסופו של דבר, הריאיון הושלם במקום אחר באצטדיון".
האירוע סוקר גם ב-BBC הבריטי, שם נכתב כי "האווירה התלהטה", לאחר שאחד העיתונאים ניסה לשאול את המאמן היימיר הלגרימסון על דעתו על טיסת דובאי.
כזכור, מחאה נגד קיום צמד המשחקים נגד ישראל נמשכה באירלנד גם ביום חמישי האחרון, כש"הבנים בירוק" אירחו את נבחרת אוסטריה (2:2 בסיום). במהלך המשחק באצטדיון אביבה נערכו הפגנות וכדורי טניס הושלכו לכר הדשא ועליהם דגלי פלסטין. בנוסף, מפגין אף הצליח לפרוץ לכר הדשא כשהוא מניף דגל פלסטין - ועצר את ההתמודדות לארבע דקות.