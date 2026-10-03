, לקראת משחק מחר (21:45) נגד נבחרת ישראל. יש לציין, כי התדרוך המשיך בחדר אחר באצטדיון באצטדיון בבאצ'קה טופולה (TSC), אבל ללא העיתונאים הישראלים.

, לקראת משחק מחר (21:45) נגד נבחרת ישראל. יש לציין, כי התדרוך המשיך בחדר אחר באצטדיון באצטדיון בבאצ'קה טופולה (TSC), אבל ללא העיתונאים הישראלים.

ב-RTE האירי נכתב כי "התדרוך לעיתונאים הסתיים בפתאומיות לאחר שההתאחדות האירית דחתה טענות ישראליות לגזענות מצד שחקני אירלנד ובעקבות עימות בין עיתונאי ישראלי לבין קצין התקשורת של ההתאחדות האירית (FAI), קירן קראולי. העיתונאי טען כי שחקנים אירים כינו שחקנים ישראלים 'קופים'".

ב-RTE האירי נכתב כי "התדרוך לעיתונאים הסתיים בפתאומיות לאחר שההתאחדות האירית דחתה טענות ישראליות לגזענות מצד שחקני אירלנד ובעקבות עימות בין עיתונאי ישראלי לבין קצין התקשורת של ההתאחדות האירית (FAI), קירן קראולי. העיתונאי טען כי שחקנים אירים כינו שחקנים ישראלים 'קופים'".

ב-RTE האירי נכתב כי "התדרוך לעיתונאים הסתיים בפתאומיות לאחר שההתאחדות האירית דחתה טענות ישראליות לגזענות מצד שחקני אירלנד ובעקבות עימות בין עיתונאי ישראלי לבין קצין התקשורת של ההתאחדות האירית (FAI), קירן קראולי. העיתונאי טען כי שחקנים אירים כינו שחקנים ישראלים 'קופים'".