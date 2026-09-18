אופ"א דחתה את בקשת ההתאחדות האירית להפריד בין נבחרות אירלנד וישראל בהגרלות של מפעלים אירופיים בעתיד. בתקשורת באירלנד פורסם כי מנכ"ל ההתאחדות, דייוויד קורל, פנה לאופ"א בבקשה שנבחרות שתי המדינות לא יוכלו להיות מוגרלות זו מול זו, אך הבקשה סורבה.

ישנם מספר מקרים שבהם מדינות מסוימות מופרדות בהגרלות מטעמים פוליטיים או בשל יחסים בין המדינות. בין היתר, ספרד וגיברלטר, ארמניה ואזרבייג'אן וגם קוסובו וסרביה. אלא שלדברי קורל, באופ"א הסבירו לו כי המקרה של אירלנד וישראל שונה. "התשובה שקיבלתי הייתה ברורה מאוד. זה לא יהיה אפשרי, מכיוון שאירלנד וישראל מעולם לא היו בעימות ישיר", אמר לתקשורת במדינתו.

גלריה באירלנד ניסו להימנע ממפגשים עתידיים עם ישראל. שחקני נבחרת ישראל ( צילום: AP Photo/Hameraldi Agolli )

הפנייה האירית לאופ"א נעשתה לאחר שנבחרות אירלנד וישראל הוגרלו זו מול זו בקמפיין ליגת האומות הקרוב. שתי הנבחרות ייפגשו ב-27 בספטמבר וב-4 באוקטובר, כאשר המשחק שבו ישראל תוגדר כמארחת יתקיים בהונגריה, בעוד אירלנד תארח את ישראל בסרביה, ללא קהל. בעוד ישראל נאלצת לארח מחוץ לביתה בעקבות המצב הביטחוני, המשחק הביתי של אירלנד הועתק מדבלין לאחר שההתאחדות האירית חששה מכך שמחאות מחוץ לאצטדיון עלולות להביא לביטולו.

באירלנד מופעל בתקופה האחרונה לחץ ציבורי משמעותי על ההתאחדות להחרים את המשחקים מול ישראל. לפי הדיווח ב"אייריש טיימס", סקרים בקרב אוהדים ושחקני כדורגל מקצוענים במדינה הצביעו על תמיכה של רובם בחרם. עם זאת, ההתאחדות הודיעה כי בכוונתה לקיים את המשחקים, בין היתר בעקבות הצבעה באסיפה כללית מיוחדת בחודש יולי, שלטענת ההתאחדות העניקה לה מנדט להמשיך בקיום המשחקים כדי להגן על האינטרסים הכלכליים של הכדורגל האירי.

קורל הבהיר כי ההתאחדות מצמצמת את הפעילות סביב המשחקים. בין היתר, היא לא תארח את אנשי ההתאחדות של ישראל בארוחת הערב המסורתית לפני המשחק, ואף ביקשה מהצד הישראלי שלא לקיים אירוע מקביל לקראת המשחק "הביתי" שלה בהונגריה, מכיוון שנציגי ההתאחדות האירית לא ישתתפו בו.

דגלי פלסטין ביציעי אוהדי נבחרת אירלנד ( צילום: REUTERS/Cathal Mcnaughton )

לצד זאת, ההתאחדות האירית מחויבת לעמוד בפרוטוקולים שאופ"א מגדירה כהכרחיים, ובהם הנפת דגלי המדינות, השמעת ההמנונים והחלפת דגלונים בין קפטני הנבחרות לפני המשחק. לחיצת יד בין השחקנים מוגדרת אף היא כחלק מהפרוטוקול, אך השחקנים האירים קיבלו אפשרות להחליט בעצמם אם לקיים אותה או לבחור במחאה אחרת סביב המשחק.

ההתאחדות האירית גם מתכוונת לצמצם את נוכחותם של נותני החסות באירוע, כולל הסרת שמות ולוגואים מסוימים מהאצטדיון ומאזורי הריאיונות. לפי קורל, על לוחות הפרסום באצטדיון בסרביה עשויים להופיע במקום זאת מסרים הקוראים לכבוד, בכפוף לאישור אופ"א.