ליברפול הגיעה לסיכום עקרוני עם פריז סן ז'רמן על צירופו של שחקן הכנף ברדלי ברקולה, בעסקה שעשויה להפוך לאחת הגדולות בתולדות המועדון. לפי הדיווח, שני המועדונים סיכמו על חבילה כוללת של כ-120 מיליון ליש"ט, כאשר יותר מ-100 מיליון מתוך הסכום צפויים להיות מובטחים.

למרות ההסכמה העקרונית, העסקה עדיין לא הושלמה. המו"מ מנוהל מטעם ליברפול על ידי המנהל המקצועי ריצ'רד יוז, ובמועדון ממשיכים לעבוד על הפרטים האחרונים כדי שברקולה יחתום רשמית.

בדרך לאנגליה. ברקולה ( צילום: FRANCK FIFE / AFP )

ברקולה בן ה-23 הפך במהלך הקיץ למטרה המרכזית של ליברפול בחלק הקדמי, כאשר במועדון סימנו אותו כמועמד המוביל למלא את החלל שהותיר מוחמד סלאח. הצרפתי, שגדל במחלקת הנוער של ליון, מחזיק בחוזה בפ.ס.ז' עד 2028, אך לפי הדיווחים בחודש האחרון אינו מעוניין להאריך אותו וביקש לעזוב. הוא אף לא נכלל בסגל אלופת אירופה במחזור הפתיחה של הליגה הצרפתית מול ראן, שהסתיים ב-2:2.

הקשר בין ברקולה לליברפול אינו חדש. המועדון האנגלי עקב אחריו במשך חודשים ובסוף יולי דווח כי הוא מתכונן להגיש הצעה רשמית עבורו. בעונה שעברה רשם ברקולה 49 הופעות במדי פ.ס.ז', שבהן כבש 13 שערים ובישל שבעה נוספים. הוא התמודד על דקות משחק בעיקר עם חביצ'ה קברצחליה ודזירה דואה, ובשלבים המאוחרים של הקמפיין האירופי מצא את עצמו לא פעם על הספסל.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach verbal agreement to sign Bradley Barcola, HERE WE GO! 🔴



Initial fee worth £100m plus add-ons — up to €140m possible total package for PSG.



Documents to be exchanged in 24 hours.#LFC get their top target: never in doubt and now done. pic.twitter.com/ruDJAbIhtK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

מאז שערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת, ברקולה צבר 152 הופעות בפ.ס.ז', שבהן רשם 39 שערים ו-37 בישולים. גם בנבחרת צרפת הוא כבר הפך לשחקן משמעותי: במונדיאל האחרון הופיע בכל שמונת משחקיה של הנבחרת וכבש שלושה שערים.