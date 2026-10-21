פריז סן ז'רמן סיפקה הצהרת כוונות בליגת האלופות, כשניצחה אמש (שלישי) 2:4 את ברצלונה בפארק דה פראנס , והנחילה לה את הפסדה הראשון העונה. הקטלאנים הצליחו לחזור פעמיים מפיגור, משערים של צ'אבי אספרט ולאמין ימאל, אך בכל פעם מצאו את עצמם שוב מאחור מול החבורה של לואיס אנריקה, שהמשיכה ללחוץ והכריעה את ההתמודדות. ברצלונה נותרה במקום החמישי בטבלת שלב הליגה, עם שש נקודות משלושה מחזורים, אך כעת תצטרך להתאושש במהירות לקראת הקלאסיקו מול ריאל מדריד ביום ראשון.

"הם הוכיחו שהם טובים מאיתנו", הודה מאמן ברצלונה, האנזי פליק, לאחר המשחק. "אני שמח מהמשחק ומהניצחון. התמודדנו מול יריבה חזקה מאוד". הגרמני הסביר כי העייפות השפיעה על קבוצתו במחצית השנייה: "השחקנים התעייפו וזה אילץ אותנו לסגת מעט לאחור. במחצית הראשונה היינו רעננים יותר, ולכן הצלחנו לחטוף יותר כדורים. אבל הם גם קבוצה מצוינת. אנחנו מרגישים בנוח גם כשאנחנו מגינים בגוש בינוני-נמוך".

גלריה הפסד ראשון העונה לברצלונה. ימאל ( צילום: FRANCK FIFE / AFP )

מנגד, לואיס אנריקה נהנה מהיכולת של קבוצתו, אך נזהר מלהכריז על עליונות מוחלטת. "האווירה הייתה מטורפת הערב. עשינו עבודה טובה, כי ניצחנו, כמובן. אנחנו שמחים. עשינו דברים מדהימים ולא ויתרנו אף פעם. כשאתה מנצח את אחת הקבוצות הטובות באירופה, אתה מאושר", אמר מאמן פ.ס.ז'. על השאלה אם הניצחון מעביר מסר ליתר אירופה, השיב: "בכל משחק אומרים שאנחנו שולחים מסר. ניסינו לשחק הכי טוב שאנחנו יכולים ועשינו עבודה נהדרת הערב".

גם בצד של ברצלונה ניסו לקחת את הדברים בפרופורציה. ראפיניה, שחזר לאחרונה מפציעה, אמר: "ידענו שזה יכול לקרות. שיחקנו מול אלופת אירופה פעמיים, במגרש שלה ומול האוהדים שלה. רצינו לנצח או לסיים בתיקו, אבל זה בסדר. לפעמים הפסד מגיע. עכשיו נראה מה המאמן יגיד לנו לשפר, ונתכונן לקלאסיקו". הברזילאי הוסיף כי ההפסד לא אמור להשפיע על המשחק מול ריאל: "זה לא משנה שום דבר".

גם ז'רארד מרטין הדגיש כי ברצלונה עדיין בתהליך של למידה: "זה היה משחק תובעני. לכל קבוצה היו הרגעים שלה והיו הרבה שטחים לשתי הקבוצות. בסופו של דבר, הכול מוכרע בפרטים הקטנים וביכולת לנצל את המצבים. אנחנו צריכים לתקן דברים. אנחנו באוקטובר ויש לנו עוד מקום להשתפר". לדבריו, השחקנים נאלצים להתמודד עם עומס פיזי, אך מחויבים להמשיך לתרום: "רוב השחקנים צריכים לשחק גם כשהם לא במאה אחוז, אבל אנחנו חייבים לעזור לקבוצה".

העייפות השפיעה. האנזי פליק עם ראפיניה ( צילום: FRANCK FIFE / AFP )

ב'אס' הספרדי טענו כי הקלאסיקו המתקרב השפיע באופן משמעותי על שיקוליו של פליק. לפי הניתוח של העיתון, המאמן נזהר עם כמה משחקני המפתח שלו: פרנקי דה יונג לא נכלל בסגל, בעוד פדרי וראפיניה הוחלפו סביב הדקה ה-60. גם אספרט, שהציג יכולת מרשימה ואף כבש, הוחלף בדקה ה-74, בין היתר לנוכח החשש מעומס על חוליית ההגנה, שבה אריק גרסיה צפוי להיעדר וז'ול קונדה עדיין בספק.

פליק עצמו הודה במסיבת העיתונאים כי המשחק מול ריאל אכן השפיע על החלטותיו. "כמובן שהייתה לכך השפעה", אמר המאמן בהתייחסו לכך, ואישר שזו הסיבה שרודרי החל את המשחק על הספסל: "כן, הוא נח בגלל שיש לנו משחק מול ריאל מדריד. הוא שיחק בנבחרת ואחר כך איתנו. רודרי יגיע רענן ליום ראשון".