מהפכה בשידורי הכדורגל העולמי: נטפליקס רכשה את הזכויות הבלעדיות לשידור מונדיאל 2030 שייערך בספרד, פורטוגל ומרוקו, כך הודיעה היום (שלישי) ענקית הסטרימינג. במסגרת ההסכם, נטפליקס תשדר בשידור חי את כל 104 משחקי הטורניר, שייערך במתכונת של 48 נבחרות, במהלך המהדורה החגיגית לציון 100 שנה למונדיאל הראשון.

הזכויות שעליהן הוכרז מתייחסות לספרד ולאנדורה בלבד, ולא לשידור עולמי של התחרות. לפי הודעת החברה, משחק אחד לפחות בכל יום משחק יהיה זמין בחינם, וחבילת שידורים הכוללת את כל משחקי נבחרת ספרד, את שני משחקי חצי הגמר ואת הגמר תועבר גם בערוץ טלוויזיה ארצי הפתוח לציבור. שווי העסקה לא פורסם.

גלריה ספרד עם הגביע העולמי במונדיאל האחרון ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

מונדיאל 2030 ייערך בספרד, בפורטוגל ובמרוקו, אך שלושת משחקי הפתיחה יתקיימו בדרום אמריקה, כחלק מחגיגות מאה השנים לטורניר הראשון, שנערך באורוגוואי ב-1930. אורוגוואי, ארגנטינה ופרגוואי יארחו כל אחת משחק אחד, ולאחר מכן יעבור הטורניר המרכזי לאירופה ולצפון אפריקה.

מדובר בעסקה משמעותית עבור נטפליקס, שמרחיבה את פעילותה בתחום שידורי הספורט. בשנת 2024 חתמה החברה על הסכם עם פיפ"א לרכישת זכויות השידור בארה"ב של גביע העולם לנשים ב-2027 וב-2031. כעת היא נכנסת לראשונה לעסקה מרכזית הנוגעת למונדיאל הגברים.

כל 104 משחקי הטורניר יהיו זמינים למנויים בספרד ואנדורה ( REUTERS/Axel Schmidt )

עד כה נהגה פיפ"א להעדיף שיתופי פעולה עם גופי שידור ציבוריים, במטרה להבטיח חשיפה רחבה ככל האפשר לטורניר. ההסכם עם נטפליקס בספרד משלב בין פלטפורמת הסטרימינג לבין התחייבות להנגשת חלק מהמשחקים בחינם.

בלה באג'ריה, מנהלת התוכן הראשית של נטפליקס, אמרה לאחר ההודעה: "מעטים האירועים שמאחדים אנשים כמו המונדיאל. אנחנו נרגשים להביא כל משחק לאוהדים ברחבי ספרד ואנדורה בנטפליקס".