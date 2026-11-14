בגיל שמונה, ודאט מוריצ'י כבר שטף כוסות במסעדה של דודו. בגיל עשר הוא התקדם למלצרות. בשבוע שעבר, בגיל 32, הוא כבש שער ראשון בליגת האלופות - ואחד חלומי. בדקה ה-79 מול ליברפול, החלוץ של פנרבחצ'ה התרומם להגבהה ונגח את שער הניצחון ב-2:3 המשוגע בין הקבוצות באיסטנבול.

הנבחרת הישראלית תפגוש היום (16:00) שחקן שמגיע אחרי רגע אירופי גדול, אבל הסיפור שלו מתחיל הרבה לפני האצטדיונים המלאים. בזמן המלחמה בקוסובו ב-1998-1999, מוריצ'י ומשפחתו נאלצו לעזוב את ביתם. בריאיון ב-2016 הוא סיפר על עשרות אנשים שנדחסו לחדר אחד ועל אוכל שלא הספיק לכולם. "כשהיינו מבקשים אוכל, האמהות שלנו בכו כי לא היה להן מה לתת", נזכר.

גלריה הרגע הגדול בקריירה שלו. מוריצ'י חוגג נגד ליברפול ( צילום: Ahmad Mora/Getty Images )

גם אחרי המלחמה, המציאות לא השאירה הרבה מקום לילדות רגילה. אביו מת כשהיה ילד, והוא יצא לעבוד. "התחלתי לשטוף כוסות בגיל שמונה, ובגיל עשר כבר הייתי מלצר", סיפר. העבודה במסעדה התנהלה לצד הכדורגל, עד שהגיעה הצעה מאלבניה שאפשרה לו להתמקד במשחק. משם המשיך לטורקיה. זו לא הייתה הדרך המקובלת של כישרון צעיר שמתקדם באקדמיה מסודרת, אלא מסלול שהיה צריך לפנות לו מקום בחיים.

דודו סיפר בריאיון כי בקוסובו שאחרי המלחמה, כדורגל נתפס כתחביב, לא כמשהו שיכניס אוכל הביתה. שנים אחר כך, כשמוריצ'י התכונן עם מאיורקה לגמר הגביע הספרדי ב-2024, הוא התקשה לתאר את הדרך שעבר. כשהמועדון זכה בגביע ב-2003 הוא היה ילד עובד, כעת היה אחד השחקנים המרכזיים בניסיון לזכות בו שוב.

אלא שגם אחרי שהצליח להפוך למקצוען, הקריירה שלו כמעט נעצרה: ההצלחה בפנרבחצ'ה הובילה אותו ללאציו, ושם הביטחון התפורר, הוא ירד לספסל ובקושי קיבל דקות משחק. בריאיון ב-2022 הוא תיאר איך המחסור בדקות והיכולת המאכזבת גרמו לו לפקפק בכל הדרך שעשה. "חשבתי שהכדורגל נגמר בשבילי", הודה. הוא אפילו תהה אם ההצלחה בטורקיה הייתה רק מזל. אשתו ואמו עזרו לו להתמודד עם התקופה, והמעבר למאיורקה העניק לו הזדמנות להתחיל מחדש.

מוריצ'י במדי מאיורקה ( צילום: Angel Martinez/Getty Images )

בספרד הוא מצא את הבית החדש שלו - מוריצ'י סיפר שמאיורקה דרשה ממנו לנצח במאבקים באוויר, ושמשחק הראש שלו היה גם תוצאה של עבודה ממושכת: עוד בטורקיה היה נשאר אחרי אימונים ומבקש הגבהות משני הצדדים כדי לתרגל נגיחות. מה שנראה לצופה כמו יתרון טבעי של חלוץ גדול היה גם מיומנות שבנה עם הרבה זיעה, הרבה לפני הכדור שהכניע את ליברפול.

בדרך נדבק אליו גם הכינוי "הפיראט". לטענתו, בטורקיה קראו לו תחילה "הקניבל", אבל המנהל הספורטיבי של לאציו לא אהב את השם ובחר לו כינוי חדש. עכשיו הוא שוב בפנרבחצ'ה, ושוב מצליח להשאיר חותם. מול ליברפול הוא עלה מהספסל והכריע משחק שבו קבוצתו חזרה פעמיים מפיגור. זו הייתה רק הופעתו התשיעית בליגת האלופות, והשער הראשון הגיע בערב שבו פנרבחצ'ה השיגה את ניצחונה הראשון במפעל העונה.

במדי קוסובו, מוריצ'י הוא כבר דמות היסטורית. עם 33 שערים ב-71 הופעות הוא מלך שערי הנבחרת בכל הזמנים בפער עצום: למילוט ראשיצה, הבא אחריו ברשימה, יש 12 בלבד. הוא גם שני במספר ההופעות, אחרי מרגים וויבודה. את התואר "גדול שחקני קוסובו" אפשר להשאיר לוויכוחים, אבל על מקומו כסקורר הגדול בתולדותיה אין מחלוקת.

אגדה לאומית. ודאט מוריצ'י במדי הנבחרת ( צילום: Armend NIMANI/ AFP )