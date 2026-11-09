שהוריד את הקבוצה למקום האחרון בפרמייר-ליג - כך מדווחים בממלכה. אם אכן יפוטר, הצרפתי יהיה המאמן הראשון העונה בליגה האנגלית שמשלם את המחיר על פתיחת העונה המאכזבת. תומאס פרנק, שפוטר מטוטנהאם בפברואר, מסתמן כמועמד המוביל להחליפו.

שהוריד את הקבוצה למקום האחרון בפרמייר-ליג - כך מדווחים בממלכה. אם אכן יפוטר, הצרפתי יהיה המאמן הראשון העונה בליגה האנגלית שמשלם את המחיר על פתיחת העונה המאכזבת. תומאס פרנק, שפוטר מטוטנהאם בפברואר, מסתמן כמועמד המוביל להחליפו.

סאז', שמונה לתפקיד באמצע יוני במקום אוליבר גלזנר, נמצא תחת לחץ הולך וגובר מאז התבוסה 5:0 לברייטון בחודש שעבר. מאז לא נרשמה התאוששות משמעותית, ופאלאס סופרת ארבעה הפסדי ליגה רצופים. בעשרת מחזורי הליגה הראשונים שלה העונה השיגה הקבוצה שני ניצחונות בלבד, והיא מחזיקה במאזן ההגנתי הגרוע בפרמיירליג עם 24 שערי חובה.

סאז', שמונה לתפקיד באמצע יוני במקום אוליבר גלזנר, נמצא תחת לחץ הולך וגובר מאז התבוסה 5:0 לברייטון בחודש שעבר. מאז לא נרשמה התאוששות משמעותית, ופאלאס סופרת ארבעה הפסדי ליגה רצופים. בעשרת מחזורי הליגה הראשונים שלה העונה השיגה הקבוצה שני ניצחונות בלבד, והיא מחזיקה במאזן ההגנתי הגרוע בפרמיירליג עם 24 שערי חובה.

סאז', שמונה לתפקיד באמצע יוני במקום אוליבר גלזנר, נמצא תחת לחץ הולך וגובר מאז התבוסה 5:0 לברייטון בחודש שעבר. מאז לא נרשמה התאוששות משמעותית, ופאלאס סופרת ארבעה הפסדי ליגה רצופים. בעשרת מחזורי הליגה הראשונים שלה העונה השיגה הקבוצה שני ניצחונות בלבד, והיא מחזיקה במאזן ההגנתי הגרוע בפרמיירליג עם 24 שערי חובה.