קריסטל פאלאס בדרך לזעזוע על הקווים: פייר סאז' צפוי לסיים את דרכו במועדון כבר היום (שני), יממה אחרי ההפסד 3:1 לליברפול שהוריד את הקבוצה למקום האחרון בפרמייר-ליג - כך מדווחים בממלכה. אם אכן יפוטר, הצרפתי יהיה המאמן הראשון העונה בליגה האנגלית שמשלם את המחיר על פתיחת העונה המאכזבת. תומאס פרנק, שפוטר מטוטנהאם בפברואר, מסתמן כמועמד המוביל להחליפו.
סאז', שמונה לתפקיד באמצע יוני במקום אוליבר גלזנר, נמצא תחת לחץ הולך וגובר מאז התבוסה 5:0 לברייטון בחודש שעבר. מאז לא נרשמה התאוששות משמעותית, ופאלאס סופרת ארבעה הפסדי ליגה רצופים. בעשרת מחזורי הליגה הראשונים שלה העונה השיגה הקבוצה שני ניצחונות בלבד, והיא מחזיקה במאזן ההגנתי הגרוע בפרמיירליג עם 24 שערי חובה.
למרות רגעים חיוביים בהפסד לליברפול בסלהרסט פארק, הבעיות ההגנתיות נמשכו, ובמועדון איבדו את הסבלנות. אחת מנקודות התורפה הבולטות היא הספיגות ממצבים נייחים, בעיה שסאז' לא הצליח לפתור. זאת למרות שהמאמן הצרפתי נמצא בתפקיד 16 משחקים בלבד וחתם בקיץ על חוזה לשלוש שנים.
בפאלאס כבר החלו, לפי הדיווחים, בתהליך איתור מחליף, ופרנק הוא המועמד הבולט. המאמן הדני, שהוביל בעבר את ברנטפורד לתקופה מוצלחת בפרמייר-ליג, שוחח עם ראשי פאלאס כבר בקיץ ונחשב למי שמעוניין באתגר חדש לאחר שפוטר מטוטנהאם בפברואר.
שני מועמדים נוספים שעלו הם שון דייץ', שאימן בעבר את נוטינגהאם פורסט וצבר ניסיון רב בפרמייר-ליג, ו-ויטור פריירה, שגם הוא עמד בעבר על הקווים בפורסט.