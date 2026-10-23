לילה עגום עבר על מילאן ובעיקר על שוערה הצרפתי מייק מניאן. הרוסונרי נכנעו אתמול (חמישי) 3:0 לבורנמות' במחזור השלישי של שלב הליגה בליגה האירופית, אבל הסיפור המרכזי של הערב היה הכרטיס האדום הביזארי שספג מניאן, שהפך משחק קשה ממילא לסיוט עבור הקבוצה האיטלקית.

האירוע הראשון שהשפיע על המשחק התרחש כאשר קוני דה וינטר חסם בידו בעיטה ברחבה, והשופט ואסיליס פוטיאס הצביע על הנקודה הלבנה. ג'סטין קלייברט דייק כבר בדקה השמינית והעלה את האנגלים ליתרון. אלא שהדרמה האמיתית הגיעה בהמשך: מניאן דחף בדקה ה-27 את טיילר אדמס מבורנמות' בפניו במהלך כדור קרן, השופט שלף לעברו כרטיס אדום ישיר והעניק לבורנמות' פנדל נוסף, שאותו מרקוס טברנייר (אחיו של שחקן מכבי ת"א ג'יימס טברנייר) הפך לשער.

גלריה מניאן סופג את הכרטיס האדום ( צילום: Ryan Pierse/Getty Images )

בסיום המשחק מאמן מילאן, רובן אמורים, לא הסתיר את תסכולו. "הפנדל בכדור הקרן והכרטיס האדום שינו הכול. אחרי הדקה ה-27 זה כבר לא היה משחק", אמר המאמן. "לא היה לנו זמן להתאושש מהפנדל הראשון. ניסינו ללחוץ לקראת הסיום, אבל השער השלישי הקשה עלינו עוד יותר".

אמורים גם הודה כי ההרחקה פגעה ביכולת של קבוצתו ליישם את התוכנית הטקטית. "אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה. אנחנו צריכים לסיים משחקים עם 11 שחקנים על המגרש. יש לנו שחקנים מנוסים יותר, אבל עכשיו אנחנו צריכים להתאושש ולהתכונן למשחק הבא", אמר.

"אני מקווה שהוא יתנצל בפני חבריו לקבוצה". מניאן ( צילום: AP Photo/Alastair Grant )

מי שלא גילה סלחנות כלפי מניאן היה ג'נארו גאטוזו, שחקן העבר האגדי של מילאן וכיום מאמן לאציו. "אני מצטער בשביל מילאן, באמת. אבל אני לא יכול להגן על מה שהוא עשה", אמר. "גם אני הייתי שחקן אגרסיבי. התווכחתי עם שופטים והתעמתתי עם יריבים, ועשיתי לא מעט שטויות. אבל לשים ידיים על הפנים של שחקן אחר? לא".

"הוא לא רק גורם לעצמו להיות מורחק. הוא גורם לעשרה שחקנים אחרים לשלם על הטעות שלו", הוסיף גאטוזו. "אני מקווה שהוא יתנצל בפני חבריו לקבוצה. לא משום שהוא אדם רע, אלא משום שהוא קיבל החלטה רעה".

בורנמות' חוגגת את השער השני ( צילום: AP Photo/Alastair Grant )

גם רוי קין, כוכב העבר של מנצ'סטר יונייטד, התייחס לאירוע והעלה שאלות בנוגע לחומרת ההחלטה של השופט. "אני לא אומר שצריך לאפשר למניאן לשים את הידיים בפניו של שחקן אחר. צריך להיזהר. אבל המהירות שבה התקבלה ההחלטה, הנסיבות וההשלכות שלה - אלה הדברים שאני רוצה שאנשים יבדקו", אמר.